大車隊上半年EPS4.34元　看好下半年交通出行與生活媒合旺季

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)114年累計上半年合併營收15.40億元，再創歷史新高，年增4.54%，稅後淨利2.57億元，年增10.26%，EPS為4.34元，較去年同期成長10.15%。其中第二季EPS2.19元優於上一季。大車隊同時公布114年7月合併營收為2.52億，累月年增4.18%。公司看好下半年交通出行與生活媒合旺季業績表現。

大車隊表示，累計上半年合併營收，計程車媒合服務營運動能持續穩健成長，目前司機總數已達29,000人以上，市占率達32%，穩居市場龍頭。55688集團專注於創新服務發展，領先業界推出家外廣告媒體平台，獨家代理全方位三大家外媒體包括計程車車內外媒體，全台33座影城，繞行商辦商圈的台灣大貨卡，以及55688數位廣告，透過全方位的觸及打造數位廣告平台，提高接觸率，與消費者深度互動。

其中55688數位廣告攜手 Google Cloud，打造出一套從數據蒐集、分析到即時推播的智慧廣告系統，讓用戶從打開55688 APP叫車開始到下車期間，收到的推送訊息都與其旅程高度關聯，品牌訊息與用戶需求自然契合，精準觸及「正要行動」的消費者，強化轉換成效，藉由數據與 AI 技術的深度整合，重新定義數位廣告的可能性，讓「每一次出行」都成為高價值的品牌曝光時機。

展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團表示將持續增加移動服務整體運力與服務品質，重視用戶體驗，整合業界領先的創新廣告媒體平台，提升服務項目與業務規模，致力創造用戶數增加、打造新生活服務生態圈，預期今年(2025)年的營運可望再上層樓。