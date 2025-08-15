ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美中角力下求生！川普欽點三大未來產業　9檔台股ETF成資金避風港

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股示意圖。（圖／路透）

文／股股知識庫

台股本週正式站上24,000點關卡，創下今年新高紀錄。儘管年初以來累計漲幅僅略逾4%，但若自4月股災低點計算，反彈幅度已接近四成，超過去年全年漲幅。

然而，上週末傳出美國將對台灣祭出「20%+N」對等關稅的消息，在產業界引發震撼，對工具機、機械、螺絲扣件、自行車、紡織成衣等傳統出口產業衝擊尤甚。面對國際政治角力，國內一般民眾或難以左右局勢，但對投資人而言，資金布局美國、追隨大國產業趨勢，成為一種可能且必要的因應之道，但到底該投資什麼產業，台股又有什麼ETF值得投資人關注？今天一次搞清楚

美國製造三大方向

7月中旬美國總統川普發表「人工智慧（AI）行動戰略計畫」，試圖鞏固美國在AI領域的領導地位。川普在計畫中點名無人機、自動駕駛汽車與機器人為美國下一代製造業的三大新星，建議聯邦政府優先投資這些新興技術，以推動產業復興。消息一出，也使全球資金目光開始轉向相關投資機會。

無人機與國防工業成產業新星

▲▼股股3。（圖／記者巫彩蓮攝）

在無人機領域，川普近期簽署三項行政命令，強化美國空域安全、促進美國本土無人機製造，並放寬商用無人機的限制。美國聯邦航空總署（FAA）將加速制定無人機超視距飛行（Beyond Visual Line-of-Sight）規範，允許無人機在視線外操作，為未來物流配送等商業應用鋪路。

此波政策東風有利於美國國內廠商，台灣因具半導體與製造優勢，也期望與美方合作，共同搶占市場。惟現實情況是，中國企業目前占全球無人機市場約八成，美國要迎頭趕上，仍須克服技術和成本等挑戰。

無人機除了軍事用途之外，也已廣泛應用在物流、農業測繪、影視拍攝及警用巡查等民生領域。而地緣政治緊張升溫下，軍用無人機需求水漲船高，更進一步推升整體產業成長動能。值得注意的是，台灣市場目前尚無專門鎖定無人機題材的ETF，但投資人可透過航太防務產業相關ETF間接參與。例如元大環球航太與國防科技ETF（00965）即聚焦全球航太與國防公司，持股涵蓋多家美國軍工大廠，與無人機技術應用密切相關。今年以來該基金上漲約40.93%（截至8月8日），受惠於全球國防預算增長、科技創新帶動產業升級，以及「美國製造」政策紅利。

自駕車遭遇車市逆風但軟體仍是趨勢

▲▼股股2。（圖／記者巫彩蓮攝）

在自動駕駛汽車方面，川普二度入主白宮後，將全自動駕駛列為美國運輸部的施政重點，計畫制定全國性的自駕車法規框架，簡化自駕車上路審核流程，被視為替這項新興技術「大開綠燈」。自駕車技術高度仰賴高效能晶片與感測元件，而台灣廠商供應關鍵零組件，隨著需求增長預料將可受惠。

自駕車產業被譽為「繼智慧型手機之後最具破壞性的創新」，涵蓋晶片、感測器、演算法、AI、電池等廣泛領域，台灣在這條供應鏈上扮演要角。觀察近年ETF市場，台灣自2021年起陸續推出多檔電動車與自駕車主題基金，例如國泰智能電動車ETF（00893，鎖定全球電動車供應鏈）、富邦未來車ETF（00895，涵蓋電動車、自駕與共享移動等趨勢）、中信綠能及電動車ETF（00896，聚焦台股綠能與電動車雙題材）、永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901，專注台灣智能車相關供應鏈）。

機器人是長線十年大題材?!

▲▼股股1。（圖／記者巫彩蓮攝）

川普也強調機器人產業結合AI的發展前景，認為其在製造、物流、國防領域大有可為，因此鼓勵聯邦政府投入資源，並聯合盟友打造自主機器人供應鏈。有研究機構預測，2025年至2030年間全球機器人市場規模將迅速擴大。目前機器人應用已從工廠搬運延伸至醫療手術、長照服務、居家清潔、客服服務等領域，而AI運算、精密控制、動力源與感測器等關鍵技術皆為台灣強項。

台股也有多檔AI及機器人相關ETF可供選擇，例如第一金工業30（00728），涵蓋台灣整體工業類股；國泰AI機器人（00737），布局全球人工智慧與機器人相關產業；元大全球人工智慧（00762），著眼營收逾半來自AI領域的國際企業；台新全球AI（00851），透過數據分析與專家意見篩選AI與機器人題材公司。

整體而言，無人機、自駕車與機器人等產業前景受美國政策力推而備受矚目，台灣投資人也可透過相關ETF卡位趨勢。金融業者提醒，新興科技主題投資雖具成長潛力，但波動性也相對提高，須衡量自身風險承受度，並採取靈活操作策略，才能在大國趨勢浪潮中掌握契機、兼顧風險。

