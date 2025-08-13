長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

▲長榮海運。（圖／長榮海運提供）

記者高兆麟／台北報導

貨櫃三雄上半年財報全出爐，受到關稅及匯率等因素影響，三雄表現都比去年同期衰退，不過長榮海運（2603）上半年每股賺17.7元，仍為三雄獲利王；陽明海運（2609）上半年每股賺2.51元；萬海航運（2615）上半年每股賺3.5元。

長榮海運（2603）今（13）日公告114年Q2財報，受到關稅導致價量波動，以及新台幣匯率變化影響，Q2營運較Q1有所下滑，不過歐洲線價格有撐，整體上半年營收仍小幅成長，稅後淨利383.16億元，每股賺17.7元。

長榮海運Q2單季合併營收為864.84億元，年減18.66％；歸屬母公司稅後淨利為109.58億元，年減62.80%；營業毛利率為21.61%；EPS為5.06元。

累計今年上半年合併營收為1964.55億元，年增0.76%；歸屬母公司稅後淨利為383.16億元，年減18.20%；營業毛利率為26.46%，EPS為17.70元。



今年上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角的營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐；美線因美國關稅致使價量波動較大，且新台幣大幅升值，使長榮Q2營收整體而言較Q1有所下滑。

展望未來，隨著美國對各國關稅陸續底定，以及中美暫緩關稅90天，航運需求有望提升，長榮海運將審慎應對國際政經及供應鏈變化，視情勢及客戶需求持續優化航線及艙位配置，並強化風險控管，穩步推進中長期策略。

另外，萬海航運（2615）第二季單季歸屬母公司稅後淨利新台幣10.77億元，單季EPS為0.38元；上半年累計合併營收新台幣719.43億元，年增9.37%，營業淨利新台幣179.09億元，年增36.68%；歸屬母公司稅後淨利新台幣98.09億元，年減39.42%，EPS為3.5元。

陽明海運（2609）2025年第二季單季合併營收為386.63億元，稅後淨利9.85億元，每股盈餘為0.28元；累計2025年上半年合併營收為841.73億元，稅後淨利87.61億元，每股盈餘為2.51元。