中美關稅休兵能讓美線運價大漲嗎　攬貨業多數認為不可能

▲美東線運價7月底至今跌了約15%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

中美關稅寬限期決定再延90天，直到11月10日，大陸有媒體估計跨太平洋地區的運費將大幅上升，對此國內超大型攬貨公司負責人認為不太可能，因為美國對各國收取的關稅都已調升，這個月貨量較7月少了約兩成，船公司透過減班有機會讓運價回升，但不可能大漲，美東線因為航班裝載率不如美西線，甚至還會再降價。

香港的大型攬貨公司高階指出，大陸與香港這個月的貨量估計少了25%，船公司透過控艙，運價頂多小幅度調升，不過以目前美西線每大箱(40呎櫃)1700美元的運價，除了已是成本上下的低檔，因為低於多數直客簽署的長約價，船公司一定會全力設法調升運價，估計會以拉高到2200美元以上為目標，現在有些長約簽在2100美元的直客，已經將貨載改委託給攬貨公司負責運務，不直接找船公司運送了。

國內兩家大型攬貨公司高階也認為，運價大漲不可能，過去幾個月美國進口商積極囤貨，庫存已多，如果9月有出現一些趕聖誕節的貨，或許有機會調升運價。不過有一家大型攬貨公司負責人認為，船公司減班減得多了，在到港船隻艙位不足情況下，短期大漲的現象還是有可能發生的。

貨櫃船運諮詢公司Vespucci Maritime的拉爾斯‧詹森(Lars Jensen)在領英(LinkedIn)上評論中美關稅休兵90天時表示，美國進口商現在對與假日季節進口貨物有關的短期形勢有了一些瞭解，這可能導致太平洋航線現貨市場運價暫時上升。

全球最大海空運承攬物流集團Kuehne+Nagel在其最新的海洋市場更新中指出，8月上半月，美國西海岸航線的貨櫃貨量保持穩定，而美國東海岸由於市場競爭激烈，面臨著巨大的裝貨壓力。

美東線在7月底每大箱運價在3200-3400美元之間，本月初跌破3000美元，在2800-3100美元之間，本周運價已降至2700-2800美元。