南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂(4766)今（14）日召開2025年第2季法人說明會。南寶表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，仍目標今年營收再創新高不變。此外，南寶在今年第2季達成歷史新高的營業利益率，並且將持續保持優異的營運表現，維持優於同業的營業利益率。

南寶2025年第2季歸屬母公司淨利為5.54億元，每股盈餘為新台幣4.59元。累計今年上半年，EPS已達10.64元。第2季合併營收為新台幣58.1億元，累計今年上半年，合併營收為新台幣113.6億元，年增5.4%。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，並將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略。同時，南寶亦持續強化股東權益報酬率(ROE)，長期目標ROE達成20%以上。

南寶樹脂執行長許明現表示，儘管面對台幣升值的匯率風險以及美國對等關稅帶來的挑戰，南寶仍成功實現上半年達成持續成長的目標，毛利率與營業利益率皆創下新高。且年化的 ROE達19.5%，優於去年全年的19.4%，同時接近我們的長期目標20%。此一成就源自於全體員工多年來專注於打造穩固的長期競爭力。

未來公司將持續重視鞏固市場地位，加大對研發創新與人才培育的投資，持續開發新應用，為客戶提供更高的價值，從而有效應對外部風險，達成長期高獲利與高品質的成長。」

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重以提升股東權益報酬率 (ROE)，成為創新的全球領導者。

在鞋材接著劑業務方面，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，公司也正密切觀察訂單動態及後續發展。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，已打入目標的非台資鞋廠，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年目標持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，主要服務台灣與亞洲當地市場，今年持續著重在提升獲利表現。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。

