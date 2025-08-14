ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

▲台泥，台灣水泥。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台泥認列三元能源科技災損逾百億元，今早盤股價重挫逾8%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%以內，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

三元能源科技高雄小港電池廠，於7月14日凌晨5時10分發生火災，台泥表示相關資產均已投保財產險，總保額約219億元，初估損失金額高達164億元，扣除單次事故最高理賠金額為30億元、保險承保比例為75.5%，約有141.35億的金額沒有被保險覆蓋到，若以台泥持有三元能源科技78.1%股權，此次火災將對母公司合併報表產生約110億元損失影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台泥主要是透過旗下一家叫做「台泥循環能源公司」持有「三元能源科技」，而國際中橡也共同持有「台泥循環能源公司」，間接持有了約14.05%股權，以141.35億、14.05%持股，認列約19.86億損失，換算每股虧損約2元。

因應百億災損，台泥宣布，企業團總執行長張安平、總經理程耀輝自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，8月底至年底，每月減薪20%。

關鍵字： 台泥災損股價三元能源火災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

推薦閱讀

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

2025-08-14 10:09
森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

2025-08-14 10:04
郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

2025-08-14 09:53
Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

2025-08-14 08:52
台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

2025-08-14 10:23
綜所稅利多　財部有望鬆綁長照扣除額至36萬元

綜所稅利多　財部有望鬆綁長照扣除額至36萬元

立法院財政委員會今（14）日審查所得稅法修正案，朝野立委與財政部在長照特別扣除額上較有共識，預期可由現行12萬元拉至36萬元。

2025-08-14 09:59
台股下跌120點後迅速翻紅逾10點　台積電跌20元至1180元

台股下跌120點後迅速翻紅逾10點　台積電跌20元至1180元

美股周三（13日）收漲， 台股今（14）日以低盤開出，大盤一度下挫120點再見收斂，開盤不到10分鐘後翻紅，台積電（2330）下跌20元至1180元。

2025-08-14 09:08
市場熱議：00768B高息續航力　網友直呼「太可以！」

市場熱議：00768B高息續航力　網友直呼「太可以！」

復華20年美債（00768B）首度季配息驚艷市場，年化配息率直逼10%，成為市場矚目焦點。然而，投資人最關心的，不僅是首配「有多高」，更在於高息「能撐多久」。根據復華投信官網資料，投資達人推估，00768B帳上利息收入豐碩，口袋深厚，目前高配息水準有望延續，預期至少可維持一年以上。

2025-08-14 08:30
中美關稅休兵能讓美線運價大漲嗎　攬貨業多數認為不可能

中美關稅休兵能讓美線運價大漲嗎　攬貨業多數認為不可能

中美關稅寬限期決定再延90天，直到11月10日，大陸有媒體估計跨太平洋地區的運費將大幅上升，對此國內超大型攬貨公司負責人認為不太可能，因為美國對各國收取的關稅都已調升，這個月貨量較7月少了約兩成，船公司透過減班有機會讓運價回升，但不可能大漲，美東線因為航班裝載率不如美西線，甚至還會再降價。

2025-08-14 07:00
財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

主動式ETF熱鬧開打，投資人率先將目光看向抓緊飆股、具備配息實力的標的上。法人分析，相較傳產與成熟產品的拉貨潮逐漸降溫，AI成為鞏固出口與經濟成長的重要引擎。隨著各國對等關稅稅率陸續拍板，國際預測機構也微幅上修全球經濟成長率。在全球經濟持穩、AI產業持續發力的背景下，台灣出口表現與經濟前景可望受惠，主動式ETF可以迅速抓緊漲勢看俏的個股，享有共榮效應。

2025-08-14 06:00

讀者迴響

熱門新聞

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366