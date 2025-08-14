台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

▲台泥認列三元能源科技災損逾百億元，今早盤股價重挫逾8%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%以內，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

三元能源科技高雄小港電池廠，於7月14日凌晨5時10分發生火災，台泥表示相關資產均已投保財產險，總保額約219億元，初估損失金額高達164億元，扣除單次事故最高理賠金額為30億元、保險承保比例為75.5%，約有141.35億的金額沒有被保險覆蓋到，若以台泥持有三元能源科技78.1%股權，此次火災將對母公司合併報表產生約110億元損失影響。

台泥主要是透過旗下一家叫做「台泥循環能源公司」持有「三元能源科技」，而國際中橡也共同持有「台泥循環能源公司」，間接持有了約14.05%股權，以141.35億、14.05%持股，認列約19.86億損失，換算每股虧損約2元。

因應百億災損，台泥宣布，企業團總執行長張安平、總經理程耀輝自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，8月底至年底，每月減薪20%。