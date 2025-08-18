債券ETF規模成長前五揭曉！美債僅00768B入榜　8/18此次除息最後買進日

財經中心／綜合報導

今年債券ETF整體規模普遍回落，但仍有產品逆勢成長。其中，群益優選非投等債（00953B）表現最亮眼，年初以來規模增加192億元，居債券ETF增加金額首位。復華20年美債（00768B）則為市場黑馬，今年首次配息即祭出年化近10%的高水準，成功吸引資金卡位，年初至今規模大增45億元，增加金額名列債券ETF第四位，也是美債ETF第一名。

觀察今年原型債券ETF規模變化，高達69檔出現縮水，部分甚至衰退逾百億元、甚或超過500億元。不過，仍有25檔逆勢成長，其中2檔規模增加逾百億元，分別為群益優選非投等債（00953B）的192.6億元，以及凱基A級公司債（00950B）的178.7億元；第三名則為國泰10Y+金融債（00933B），規模增加68.7億元。

值得關注的是，位居第四的復華20年美債（00768B），今年規模大增45.7億元，為唯一擠進規模成長前五的美債ETF。主要是該檔自8月起由「不配息」改為「季配息」，首次配發金額高達1.24元、年化配息率近10%，不僅刷新美債ETF紀錄，更奪下8月債券ETF「配息王」寶座，吸引資金持續流入。

CMoney資料顯示，上週（8/4～8/8）在債券ETF多數呈現淨贖回之際，00768B仍獲淨申購17.6億元，居債券ETF之首。由於該檔將於8月19日除息，投資人若欲參與此次配息，須於8月18日前持有或買進，預期在高配息吸引下，資金動能可望延續。

隨著聯準會降息預期升溫，加上債券具穩定收益特性，長期仍是資產配置的重要核心。尤其美國公債違約機率低，並獲標準普爾（S&P）、惠譽（Fitch）、穆迪（Moody’s）等三大國際評級機構高信用評級，向來被視為全球資產定錨，因此仍是投資人避險與追求穩健收益的首選。在全球資金尋求安全收益的環境下，美債吸引力不減，投資人可趁低檔分批布局。