中國是否與胡塞達成不襲擊協議官方未證實　但通行紅海船隻日增

▲萬海航運去年初至今都有船隻持續航行紅海。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／綜合報導

中國外交部本月11日在記者會答覆國際媒體詢問時，對於中國是否與葉門胡塞武裝達成不襲擊中國船隻以及中國出發的船隻，外交部發言人林劍僅表示反對襲擾民船行為，而海運數據平台eeSea預估，本月份通行紅海的貨櫃貨將超過10萬箱(20呎櫃)，有法人今(14)日報告指出，若是有越來越多船公司重返紅海，釋出的運力恐將拖累運價。

林劍表示，紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方反對襲擾民船的行為，呼籲有關各方依法共同維護紅海水域航道安全，同時應切實尊重紅海沿岸國家的主權和領土完整。 作為負責任大國，中方自紅海局勢升溫以來，一直在為緩和局勢緊張發揮積極作用，將繼續為早日恢復紅海和平安寧作出貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林劍未直接答覆媒體詢問，但是包括法國達飛、中遠海運、中聯航運、萬海航運與東南亞籍船隻，都有持續通行紅海與蘇伊士運河紀錄，另中國運輸汽車的船隻通行數量也顯著增加。

紅海危機估計商船繞道好望角，增派了約10％貨櫃船隊運力，如果復航紅海船隻日增，釋出的運力恐高達300萬箱，將造成船噸供給嚴重過剩與運價下跌現象。



法人評論，貨櫃船運季節性最旺的7~8月，運價卻是下跌；，8月7日啟動高關稅，更是運價利空；未來，若紅海復航，釋出更多供給，運價跌幅將擴大。

貨櫃船運依過去經驗，9月小旺，10月旺季收尾，然後，進入淡季，直到隔年農曆過年後，未來面對紅海復航、高關稅、季節性轉淡，今年下半年貨櫃船公司獲利估計將進一步下滑。

我國萬海航運掛新加坡旗的船隻，自去年年初開始，持續在航行紅海，以不定期方式，根據收貨狀況，約兩周提供一航次，彎靠吉達、阿卡巴等港，由於萬海沒有航行以色列的紀錄，使用的是新加坡籍船，一直都保持安全航行紅海紀錄。

大陸媒體報導，萬海原紅海AR2航線全新升級，將自9月12日起加派兩艘船航行，並更新為上海-紅海的FM1航線，會通行紅海，經過蘇伊士運河直達地中海港口。