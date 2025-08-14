萬海開闢遠東-東地中海直航航線　船隻通行紅海大降成本

▲萬海航運的東地中海直達航行，因為直接航行紅海與蘇伊士運河，成本將比多數同業低許多。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

為擴大遠洋市場佈局並提供客戶更完善及便捷的運送服務，萬海航運(2615)宣布將自今年9月中旬起開闢遠東到東地中海直航航線(Far East Mediterranean Service I, FM1)。此航線將配置4300~5000箱(20呎櫃)船舶並提供服務，首航將加掛青島。這條航行將直接通行紅海與蘇伊士運運河，營運成本較繞行好望角船隻低許多。

萬海去年年初就已開始經營紅海航線，以不定期方式航行，約兩周提供一班，由於萬海船隻掛新加坡旗，過去沒有與以色列往來紀錄，因此都能安全航行紅海，未遭胡塞武裝襲擾，這次擴大為定期航線，航線名稱從AR2航線變更為FM1，並加派兩艘船航行。

萬海說明，巡航一次共計63天，沿線的靠港順序為：上海(Shanghai)–寧波(Ningbo)–南沙(Nansha)–蛇口(Shekou)–巴生北港(Port Klang)–吉達(Jeddah)–亞喀巴(Aqaba)–蘇科那(Sokhna)–蘇伊士運河(Suez canal)–亞歷山大(Alexandria)–伊芝米特(Izmit)–伊斯坦堡(Istanbul area)–蘇伊士運河(Suez canal) –蘇科那(Sokhna)–吉達(Jeddah)–巴生北港(Port Klang)–蛇口(Shekou)–上海(Shanghai)。

萬海新增此一遠東至東地中海航線，搭配現行服務網絡，不僅強化萬海在東西線市場的布局，提供優質、迅速及更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。