HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

▲HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

虛擬實境大廠HTC（宏達電，2498）今日正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，為台灣製造並於全球首發，主打以極簡時尚設計結合多元 AI 功能，並支援繁體中文語音操控，同時，並攜手台灣大哥大與 2020EYEhaus合作，HTC公布售價為15600元，9/1正式上市，雖然HTC並未直接透露目標販賣數，僅樂觀表示一定打破先前VIVE產品銷售紀錄，不過合作夥伴台哥大已大方表示，目標破萬隻，展現強大信心。

針對銷售目標，HTC資深副總裁黃昭穎表示，看好智慧眼鏡需求增溫，HTC先從台灣做首發，是因為目前沒有針對繁體中文優化產品，所以很看好，不管是功能或AI調教，HTC都做得比競品好很多，所以對台灣市場很有信心，目前台哥大也做優惠方案， 2020EYEhaus做驗光配鏡服務，其他國家上市時間討論中，預計今年底到明年中。

黃昭穎也表示，台灣首發外，這個眼鏡根據區域、人種、頭型，尺寸都會不一樣，這次是針對台灣，HTC目標在每個區域要有驗光配鏡服務，所以要一步一步來，把全球產品做得很完整。

至於是否有望打破銷售紀錄，黃昭穎則說，他覺得是一定會破，VR產品一開始是重度玩家客群，後來是企業應用，現在走到大眾市場，眼鏡是最適合的，除了市場調查報告外，HT是做手機起家，除了手機、手錶，下一個會隨身穿戴裝置是眼鏡，語音辨識HTC做得很好，更靠著穿戴技術的累積，才能在這個時間點做出來，所以絕對是會破紀錄。

黃昭穎表示， HTC 自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。隨著 AI、XR、雲端服務與穿戴式裝置的進步，為人機互動帶來全新可能。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現 HTC 持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話。

HTC表示，戴上 VIVE Eagle，可以在早晨通勤時輕鬆接聽來電，播放音樂，同時耳邊保有對街頭環境的感知；旅行中，在巴黎街頭咖啡館，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能捕捉黃昏光影下的浪漫瞬間；走進當地餐廳，眼鏡即可拍攝並翻譯菜單；即便在運動或騎行時，也能用語音指令輕鬆拍照、播放音樂或查詢資訊，雙手依然專注於當下的動作。

▲HTC資深副總裁黃昭穎。（圖／記者高兆麟攝）



台灣大哥大資深副總經理暨商務長林東閔表示：「台灣大全面打造AI智慧生活圈，加速AI普及至每一位用戶的生活中，與全球最佳AI解惑引擎Perplexity獨家合作，帶來最頂尖的AI搜尋服務；並持續引入多款AI終端裝置，包含此次與HTC強強聯手帶來的VIVE Eagle AI眼鏡，融合語音互動、場景辨識、即時翻譯等功能，讓用戶戴上眼鏡即可「動口不動手」，搭配台灣大高速5G行動網路與「OP響樂生活」一站式服務，大幅提升日常生活與工作效率。同時，透過全台myfone門市的「科技顧問」，提供用戶AI科技的應用諮詢，更推動「AI智慧生活課程」，鼓勵全民擁抱AI，能所不能，讓智慧生活無所不在。」

VIVE Eagle輕量材質打造全機不到 49 克的輕盈機身，搭配可調式鼻墊與符合亞洲人臉型的人體工學鏡架，長時間佩戴依然穩定舒適。此外，鏡片採用ZEISS 太陽鏡片，提供頂級UV防護 ，在穿戴舒適與光學品質上皆毫不妥協。

2020EYEhaus 董事長張祐誠指出：「隨著消費者對科技產品的期待不斷提升，時尚感與生活化體驗已成為關鍵要素。VIVE Eagle 將設計美學與多元功能巧妙結合，不僅回應了這股趨勢，更為穿戴式裝置開啟全新的想像。我們很榮幸能成為首波合作夥伴，從試戴、配鏡到購買，為消費者提供一站式服務，讓創新科技更自然地融入日常生活。」

VIVE Eagle 採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，帶來立體、飽滿又具私密性的聲音效果，無耳塞設計降低耳道壓力，即使長時間配戴依然舒適。即便在戶外也能清楚聆聽，同時保持對周遭環境的感知，兼顧安全與便利。此外，指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，吵雜環境中也能清晰收音 ，打破過去對開放式耳機「易漏音、音量不足」的刻板印象，更實現穿戴式設備在音訊表現上的嶄新體驗風格。

VIVE Eagle 也內建 1200 萬畫素超廣角相機模組，並結合HTC自研的 VIVE AI 語音助理，無需掏出手機，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能即時定格眼前風景，讓使用者能以第一人稱視角記錄世界。

VIVE Eagle 採用開放式 AI 平台架構，可串接多款大型語言模型（LLM），包括 Google Gemini 與 OpenAI GPT (現為 Beta 測試階段）等主流 AI 平台，讓使用者依需求自由選擇偏好的 AI 助理，打造最貼近個人習慣的智慧體驗，後續會透過軟體更新不斷更新更多AI功能。

不只是拍照，VIVE Eagle 可透過語音指令快速紀錄代辦事項、查詢地點、停車位置及餐廳推薦，讓使用者無需分心操作手機，便能專注於眼前情境。這不只是語音助理，更是行動生活中的智慧筆記夥伴。VIVE Eagle 支援多國語言即拍即譯，包括全球最多人旅遊造訪的國家，旅行中遇到看不懂的標示或菜單，只要一聲指令，它就能唸出翻譯內容、不需開啟手機，語言障礙就此解除。

VIVE Eagle 內建 235mAh 電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂亦可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10 分鐘即可補充約 50% 電量，無論是行動電源還是手機供電，讓裝置隨時保持最佳狀態，全天候不中斷行程。

HTC 也強調，始終以最高標準落實使用者資訊保護。VIVE Eagle 自產品設計之初即將個人隱私納入核心設計考量，所有使用者資料皆去識別化、不進行使用者行為追蹤，亦不用於任何 AI 模型訓練。

VIVE Eagle 上市首發推出將於全台 2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與 台灣大哥大門市獨家開賣，並提供實機試戴、配鏡建議與預購服務，建議售價為新台幣15,600元，共推出紅、咖啡、灰、黑四款配色，上市販售太陽眼鏡鏡片款式，凡購買VIVE Eagle將獲得價值2,400元24個月的「VIVE AI Plus」服務，隨盒附贈VIVE Eagle眼鏡盒。