ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

▲▼HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

虛擬實境大廠HTC（宏達電，2498）今日正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，為台灣製造並於全球首發，主打以極簡時尚設計結合多元 AI 功能，並支援繁體中文語音操控，同時，並攜手台灣大哥大與 2020EYEhaus合作，HTC公布售價為15600元，9/1正式上市，雖然HTC並未直接透露目標販賣數，僅樂觀表示一定打破先前VIVE產品銷售紀錄，不過合作夥伴台哥大已大方表示，目標破萬隻，展現強大信心。

針對銷售目標，HTC資深副總裁黃昭穎表示，看好智慧眼鏡需求增溫，HTC先從台灣做首發，是因為目前沒有針對繁體中文優化產品，所以很看好，不管是功能或AI調教，HTC都做得比競品好很多，所以對台灣市場很有信心，目前台哥大也做優惠方案， 2020EYEhaus做驗光配鏡服務，其他國家上市時間討論中，預計今年底到明年中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃昭穎也表示，台灣首發外，這個眼鏡根據區域、人種、頭型，尺寸都會不一樣，這次是針對台灣，HTC目標在每個區域要有驗光配鏡服務，所以要一步一步來，把全球產品做得很完整。

至於是否有望打破銷售紀錄，黃昭穎則說，他覺得是一定會破，VR產品一開始是重度玩家客群，後來是企業應用，現在走到大眾市場，眼鏡是最適合的，除了市場調查報告外，HT是做手機起家，除了手機、手錶，下一個會隨身穿戴裝置是眼鏡，語音辨識HTC做得很好，更靠著穿戴技術的累積，才能在這個時間點做出來，所以絕對是會破紀錄。

黃昭穎表示， HTC 自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。隨著 AI、XR、雲端服務與穿戴式裝置的進步，為人機互動帶來全新可能。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現 HTC 持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話。

HTC表示，戴上 VIVE Eagle，可以在早晨通勤時輕鬆接聽來電，播放音樂，同時耳邊保有對街頭環境的感知；旅行中，在巴黎街頭咖啡館，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能捕捉黃昏光影下的浪漫瞬間；走進當地餐廳，眼鏡即可拍攝並翻譯菜單；即便在運動或騎行時，也能用語音指令輕鬆拍照、播放音樂或查詢資訊，雙手依然專注於當下的動作。

▲▼HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC資深副總裁黃昭穎。（圖／記者高兆麟攝）

台灣大哥大資深副總經理暨商務長林東閔表示：「台灣大全面打造AI智慧生活圈，加速AI普及至每一位用戶的生活中，與全球最佳AI解惑引擎Perplexity獨家合作，帶來最頂尖的AI搜尋服務；並持續引入多款AI終端裝置，包含此次與HTC強強聯手帶來的VIVE Eagle AI眼鏡，融合語音互動、場景辨識、即時翻譯等功能，讓用戶戴上眼鏡即可「動口不動手」，搭配台灣大高速5G行動網路與「OP響樂生活」一站式服務，大幅提升日常生活與工作效率。同時，透過全台myfone門市的「科技顧問」，提供用戶AI科技的應用諮詢，更推動「AI智慧生活課程」，鼓勵全民擁抱AI，能所不能，讓智慧生活無所不在。」

VIVE Eagle輕量材質打造全機不到 49 克的輕盈機身，搭配可調式鼻墊與符合亞洲人臉型的人體工學鏡架，長時間佩戴依然穩定舒適。此外，鏡片採用ZEISS 太陽鏡片，提供頂級UV防護 ，在穿戴舒適與光學品質上皆毫不妥協。

2020EYEhaus 董事長張祐誠指出：「隨著消費者對科技產品的期待不斷提升，時尚感與生活化體驗已成為關鍵要素。VIVE Eagle 將設計美學與多元功能巧妙結合，不僅回應了這股趨勢，更為穿戴式裝置開啟全新的想像。我們很榮幸能成為首波合作夥伴，從試戴、配鏡到購買，為消費者提供一站式服務，讓創新科技更自然地融入日常生活。」

VIVE Eagle 採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，帶來立體、飽滿又具私密性的聲音效果，無耳塞設計降低耳道壓力，即使長時間配戴依然舒適。即便在戶外也能清楚聆聽，同時保持對周遭環境的感知，兼顧安全與便利。此外，指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，吵雜環境中也能清晰收音 ，打破過去對開放式耳機「易漏音、音量不足」的刻板印象，更實現穿戴式設備在音訊表現上的嶄新體驗風格。

VIVE Eagle 也內建 1200 萬畫素超廣角相機模組，並結合HTC自研的 VIVE AI 語音助理，無需掏出手機，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能即時定格眼前風景，讓使用者能以第一人稱視角記錄世界。

VIVE Eagle 採用開放式 AI 平台架構，可串接多款大型語言模型（LLM），包括 Google Gemini 與 OpenAI GPT (現為 Beta 測試階段）等主流 AI 平台，讓使用者依需求自由選擇偏好的 AI 助理，打造最貼近個人習慣的智慧體驗，後續會透過軟體更新不斷更新更多AI功能。

不只是拍照，VIVE Eagle 可透過語音指令快速紀錄代辦事項、查詢地點、停車位置及餐廳推薦，讓使用者無需分心操作手機，便能專注於眼前情境。這不只是語音助理，更是行動生活中的智慧筆記夥伴。VIVE Eagle 支援多國語言即拍即譯，包括全球最多人旅遊造訪的國家，旅行中遇到看不懂的標示或菜單，只要一聲指令，它就能唸出翻譯內容、不需開啟手機，語言障礙就此解除。

VIVE Eagle 內建 235mAh 電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂亦可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10 分鐘即可補充約 50% 電量，無論是行動電源還是手機供電，讓裝置隨時保持最佳狀態，全天候不中斷行程。

HTC 也強調，始終以最高標準落實使用者資訊保護。VIVE Eagle 自產品設計之初即將個人隱私納入核心設計考量，所有使用者資料皆去識別化、不進行使用者行為追蹤，亦不用於任何 AI 模型訓練。

VIVE Eagle 上市首發推出將於全台 2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與 台灣大哥大門市獨家開賣，並提供實機試戴、配鏡建議與預購服務，建議售價為新台幣15,600元，共推出紅、咖啡、灰、黑四款配色，上市販售太陽眼鏡鏡片款式，凡購買VIVE Eagle將獲得價值2,400元24個月的「VIVE AI Plus」服務，隨盒附贈VIVE Eagle眼鏡盒。

關鍵字： HTCVIVIE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

推薦閱讀

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂(4766)今（14）日召開2025年第2季法人說明會。南寶表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，仍目標今年營收再創新高不變。此外，南寶在今年第2季達成歷史新高的營業利益率，並且將持續保持優異的營運表現，維持優於同業的營業利益率。

2025-08-14 15:58
鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

鴻海（2317）今（14）日法說會公告第2季每股稅後純益（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計今年上半年則為6.23元，由於AI伺服器大暴衝，第3季AI機櫃出貨季增300%，需求一路旺到明年，管理層預期第3季營運季對季、年對年顯著成長，前景看好。

2025-08-14 15:25
佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

佳世達（2352）今（14）日舉行線上法說會，公布第二季營運表現與第三季展望。第二季各事業較首季全面升溫，其中醫療事業連續三季營收突破70億元，智能方案事業首次達到95億元，雙雙改寫單季新高。展望第三季，雖然關稅與匯率變動增添不確定性，但公司預期醫療與智能方案仍將維持穩健成長。

2025-08-14 15:22
台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

2025-08-14 10:23
台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

2025-08-14 10:09
森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

2025-08-14 10:04
郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

2025-08-14 09:53
Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

2025-08-14 08:52
金管會擴大微型保險範圍　納入近47萬新住民

金管會擴大微型保險範圍　納入近47萬新住民

為持續推廣微型保險，發揮微型保險填補政府社會保險或社會救助機制不足保障缺口之目的，金管會今（14）日發布修正「保險業辦理微型保險應注意事項」相關規定，將符合新住民基本法規定者及其家庭成員納入徵型保險範圍，截至2025年6月底符合資格者有46.8萬人。

2025-08-14 17:59
侯漢廷爆郭智輝「快樂在一起」宴飲3小時　經濟部要求提出證據

侯漢廷爆郭智輝「快樂在一起」宴飲3小時　經濟部要求提出證據

台北市議員侯漢廷稱經濟部長郭智輝在對等關稅「20+N」公告當天下午4點40分在福容飯店主持「當我們快樂在一起」的宴會，並在現在停留3個小時，對此經濟部二度發出聲明否認，並要求侯提出證據，若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

2025-08-14 17:54

讀者迴響

熱門新聞

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366