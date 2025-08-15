股債平衡ETF！從積極型AOA到保守型AOK　一次搞懂配置秘訣

▲美國 iShares於2008年推出四檔股債平衡ETF，分別為AOA、AOR、AOM與AOK。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

隨著全球資產配置理念興起，投資人越來越重視「股債平衡」策略。美國iShares公司在2008年推出了四檔股債平衡ETF，分別是AOA、AOR、AOM與AOK，以便利的配置比例及全球分散投資特色，成為市場焦點。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，從配置比例、持股結構與費用率三大面向，深入解析這四檔ETF的投資價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂四檔股債平衡美股ETF。

節目首先介紹這四檔ETF的股債比例差異，從積極型的AOA（80%股票／20%債券）、均衡型的AOR（60%股票／40%債券）、適中型的AOM（40%股票／60%債券）到保守型的AOK（30%股票／70%債券），滿足不同年齡與風險承受度的需求。值得一提的是，這些ETF在2008年金融海嘯期間問世，具備歷經市場考驗的實力。

在投資標的方面，四檔ETF內容基本相同，主要差異在於股票與債券的配置比例不同。每檔ETF均透過持有七種不同的子ETF組合而成，涵蓋美國大型股（IVV）、中型股（IJH）、小型股（IJR）、已開發市場（IDEV）、新興市場（IEMG），以及美國債券（IUSB）與國際債券（IAGG），達成全球多元分散投資的目標。

▲四檔ETF差別僅在股債比例，皆由七檔子ETF組成。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

費用率方面，四檔ETF的管理費維持在0.15%，屬於低成本投資產品，且內建自動再平衡機制，幫助投資人省時省力，不必頻繁調整資產配置。

節目最後主持人提醒，長期投資搭配定期定額，依照個人風險偏好選擇合適股債比例，是達成財務目標的關鍵。對於年輕投資人，建議可選擇AOA或AOR，追求較高報酬；而保守者則適合AOM或AOK，以降低波動風險。隨著市場變化，建議持續關注基金動態，適時調整投資策略。