佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

佳世達（2352）今（14）日舉行線上法說會，公布第二季營運表現與第三季展望。第二季各事業較首季全面升溫，其中醫療事業連續三季營收突破70億元，智能方案事業首次達到95億元，雙雙改寫單季新高。展望第三季，雖然關稅與匯率變動增添不確定性，但公司預期醫療與智能方案仍將維持穩健成長。

佳世達第二季合併營收534.64億元，年增7%、季增7%；營業毛利86.27億元，年增4%；營業毛利率16.1%，年減0.6個百分點；營業淨利7.62億元，年減36%；稅後純益3.7億元，年減54%；每股稅後純益0.18元。

佳世達上半年財報則為合併營收1,032億元，年增7%；營業毛利172.49億元，年增9%；營業毛利率16.7%，年增0.3個百分點；營業淨利17.61億元，年減17%；稅後純益9.64億元，年減20%；每股稅後純益0.44元。

佳世達董事長陳其宏指出，佳世達正朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標前進，上半年醫療事業營收占比達14%，智能方案占比17%，預期將是今年成長引擎。總經理黃漢州則表示，公司將在不確定環境下強化營運成本控管、打造韌性供應鏈，並布局中長期成長動能，第三季資訊與網通事業營運有望優於去年同期，醫療事業將持續擴展生醫與醫藥通路，智能方案則聚焦算力、軟體與服務及智動化三大核心領域。

佳世達第二季事業表現中，資訊事業營收季增3%；醫療事業營收季增7%；智能方案營收季增18%；網通事業營收季增26%，惟營業淨利金額較上季減少。