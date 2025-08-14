侯漢廷爆郭智輝「快樂在一起」宴飲3小時　經濟部要求提出證據

▲台北市議員侯漢廷爆料經濟部長郭智輝去福容飯店餐宴待了3個小時，非經濟部所說「致意後即離開」。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

記者陳瑩欣／台北報導

台北市議員侯漢廷稱經濟部長郭智輝在對等關稅「20+N」公告當天下午4點40分在福容飯店主持「當我們快樂在一起」的餐宴，並在現在停留3個小時，對此經濟部二度發出聲明否認，除先主張郭僅到現場短暫致意以外，並要求侯提出證據，若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

經濟部今（14）日上午原發聲明指郭智輝赴宴僅短暫致意非主持人，下午又遭侯再爆料稱郭智輝於飯店停留3小時。

受此影響，經濟部傍晚二度發出聲明，表示對外所發布之行程與說明，均係基於事實，請侯議員提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾。

經濟部上午聲明：

有關台北市議員侯漢廷指稱部長設宴餐敘一事，說明如下：

該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

經濟部傍晚聲明：

有關台北市議員侯漢廷指稱部長設宴並於福容飯店停留三小時一事，特此聲明如下：

經濟部對外所發布之行程與說明，均係基於事實，請侯議員提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾，倘若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。