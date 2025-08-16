ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

歸仁市中心房市買氣減半　自住剛需撐盤房價站穩3字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南歸仁市中心憑藉完整生活機能與交通優勢，長年吸引自住客進場購屋。（圖／台慶不動產台南歸仁中山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南歸仁市中心憑藉完整生活機能與交通優勢，長年吸引自住客進場購屋，專家指出，雖然近期市場整體買氣明顯減弱，相較第七波信用管制前只剩一半，但由於買方以自住為主，投資客比例極低，屋主普遍惜售，因此價格仍維持穩定，短期內沒有鬆動跡象。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲歸仁市中心生活機能完整，主要交通幹道像是中山路、中正路上商家林立，有不少大型連鎖店。（圖／台慶不動產台南歸仁中山加盟店提供）

台慶不動產台南歸仁中山加盟店東黃建銘表示，歸仁市中心生活機能完整，主要交通幹道像是中山路、中正路上商家林立，有不少大型連鎖店，生活機能發達，距離中山高與南二高也不遠，聯外交通相當便利。

黃建銘表示，高鐵台南站與沙崙智慧綠能科學城都位於歸仁，屬於高鐵特區，具產業與交通利多，前幾年房市買氣熱吸引不少置產客搶進，相較歸仁市中心，該生活圈以自住客為主，少有投資客跨到歸仁市中心購屋。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近期受到房貸成數收緊、銀行審核趨嚴影響，買方普遍觀望、考慮時間拉長。（圖／台慶不動產台南歸仁中山加盟店提供）

目前歸仁市中心主力產品以屋齡5年內華廈為主，成交價約28~33萬元，屋齡20年以上的大樓則多落在每坪15~20萬元之間，吸引預算有限的首購族。

該區也有不少在地型建商推出華廈預售案，單價約30~33萬元，未因市場買氣保守而讓利降價。黃建銘分析，儘管近期受到房貸成數收緊、銀行審核趨嚴影響，買方普遍觀望、考慮時間拉長，相較第七波信用管制前，成交量大降5成，但因市區供給有限、賣方心態強勢，價格並未受到顯著影響。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台慶不動產台南歸仁中山加盟店東黃建銘表示，歸仁市區未來房價要出現明顯下跌的可能性不高，反而呈現量縮價穩的走勢。（圖／台慶不動產台南歸仁中山加盟店提供）

黃建銘說：「這裡的賣方幾乎都是自住，沒有急售壓力，屋主不會因短期交易量下降就降價求售。」

而在政策及利率環境未有明顯放鬆的情況下，成交量恐將持續偏低，但價格仍具支撐力。黃建銘說：「市區的自住需求穩定，加上生活機能與交通條件佳，未來房價要出現明顯下跌的可能性不高，反而呈現量縮價穩的走勢。」

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

史上新高！中信銀7月刷卡金額1260億稱王　玉山銀屈居第2

美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

AI領軍台股周線連2紅　法人：挑戰歷史新高可期

