都更危老房貸受限？央行3點駁斥　但「納入觀測不動產貸款集中度」

記者巫彩蓮／台北報導

市場傳出都更與危老案貸款央行可能會在今（2025）年9月即將舉行理監事會議，討論把符合都更危老重建貸款，排除在不動產貸款計算範圍的可行性，中央銀行今（14）發新聞稿澄清此屬臆測，同時以3點說明銀行自主管理不動產貸款總量對推動都更危老影響。

央行指出，配合政府加速都更危老重建政策，未限制都更危老重建貸款，由於都更危老重建貸款未受限制，從信用管制措施實施以來，都更危老重建貸款持續顯著成長，同時央行強調，且若不動產貸款集中度排除都更危老重建貸款，恐有失觀測不動產貸款集中度之用意。

以下是央行提出3點說明：

一、配合政府加速都更危老重建政策，本行未限制都更危老重建貸款

(一) 本行不動產貸款選擇性信用管制措施，有關都更、危老或其他配合政府政策之重建案件均不受限制。

(二) 上(113)年上半年房市交易熱絡，6月底銀行不動產貸款集中度1升抵37.61%，接近歷史高點(98年10月之37.9%)。

(三) 爰本行於上年8月請銀行自主管理上年第4季至本年第4季不動產貸款總量，考量各銀行資產規模與營運特性差異，由銀行自訂控管目標2；且本行多次強調信用資源優先提供無自用住宅民眾購屋，以及不應影響業者推動都更、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途等所需資金2, 3。

二、由於都更危老重建貸款未受限制，本行信用管制措施實施以來，都更危老重建貸款持續顯著成長

(一) 由於都更危老重建貸款未受本行規範限制，上年9月以來本國銀行都更危老重建貸款年增率均逾20%，本年6月底為26.73%，遠高於全體銀行建築貸款增幅2.01%；都更危老重建貸款占建築貸款比重由上年9月底之19%上升至本年6月底之23 %。

(二) 本年6月底，銀行辦理都更危老重建貸款餘額升抵8,014億元，較109年12月底(近年本行實施第1波選擇性信用管制)之2,091億元，增加5,923億元；並較上年9月底(銀行開始自主管理不動產貸款總量)之6,700億元，增加1,314億元，顯示本行信用管制措施及銀行自主管理均未影響都更危老重建貸款。

三、若不動產貸款集中度排除都更危老重建貸款，恐有失本行觀測不動產貸款集中度之用意

(一) 本行關注不動產貸款集中度，旨在觀測銀行信用配置情形與控管相關貸款風險。

(二) 都更危老重建貸款屬中長期貸款，銀行仍承受房市景氣波動風險。若排除都更危老重建貸款，雖可使不動產貸款集中度下降，惟將無法完全反映相關授信風險及信用資源流向不動產市場全貌，恐有失本行觀測不動產貸款集中度之用意。



