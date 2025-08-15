鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

▲,鴻海外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價介於240至272元之間。

鴻海昨（14）日法說會釋出第3季優於第2季，全年持續成長，加上AI伺服器相關營收第3季年增超過170%，其中機櫃出貨季增更是高達3倍，全年AI伺服器相關營收將會突破兆元的規模。

鴻海法說會後有2家美系外資都將鴻海目標價調高，一家由原先的230元調高至240元，另一家由原先的220元調高至250元；日系外資將目標價由原先的240元調高至272元，重申「買進」評等。

美系外資表示，鴻海2025年第2季毛利率和獲利表現提升，以及2025年下半年及2026年AI伺服器業務強勁成長前景，證明鴻海的執行力和對宏觀波動的快速反應，將目標價調高至250元，重申「加碼」評等。

另一家美系外資也強調，鴻海AI伺服器動能增強、2026年訂單展望明確、iPhone額外調升潛力，鴻海強勢表現有望延續，調高目標價至240元，重申「加碼」評等。

至於日系外資則表示，鴻海第2季獲利優於市場預期13%，AI伺服器營收年增60%、占整體伺服器營收約五成。鴻海看好第三季AI伺服器營收可望年增達1.7倍，全年可望突破兆元。

日系外資看好鴻海將持續受惠美國主要雲端服務供應商(CSP)的大型資本支出，與東元策略合作及處分活化俄亥俄州廠，均是有助於AI領域競爭力正向布局，重申「買進」評等，目標價調高至272元。