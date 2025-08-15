鴻海法說行情發酵衝破200！　法人：待外資買盤撐腰挑戰高點

▲鴻海法人說會後，股價衝200元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

權值股二哥鴻海（2317）昨（14）日法說會報喜，第二季每股稅後盈餘（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計2025年上半年為6.23元，並預估第3季AI機櫃出貨季增300%，今（15）日股價開高走高上攻208元，挑戰2024年11月18日以來波段新高價位，衝高後短多下車，股價小幅壓回，9點半之後成交量來到6.2萬張，法人表示，股價漲多休息之後，後續在外資買盤加持下，仍有機會向2024年7月高點邁進。

鴻海第二季AI伺服器營收年增逾60%，第三季營收預期年增超過170%，機櫃（Black Well）出貨量季增更達300%，全年AI伺服器營收有望突破兆元規模，公司也預期2026年AI市場需求將持續暢旺。

日前鴻海與東元策略結盟，法人評估亦有利於鴻海拓展AI伺服器市占率，目前鴻海在高階AI伺服器市場約達四成，客戶包含大型CSP及企業客戶，與東元結盟有機會開拓大型雲端客戶之外的市場，法人對於鴻海發展持正向看待。

8月以來，三大法人同步站在買方，光外資就買超了15.8萬張，持股比重從34.02%提高到35.14%，在AI發展態勢明朗化，法人預估，在外資法人買盤護持下，鴻海下個階段股價將向2024年7月高點邁進。

