元大再布局投資型保單 「元元致富」系列商品　對接新婚家庭理財需求

▲元大金外觀。（圖／元大金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

壽險業深化投資型保單產品策略，近日，元大人壽推出「元元致富」系列投資型保險商品，包含：「元大人壽元元致富變額萬能壽險」、「元大人壽元元致富變額年金保險」，並再度與元大投信專業投資團隊合作推出新一檔可連結之投資帳戶「財富雙享」，主打保障與資產規劃並重，鎖定新婚族群的家庭財務規劃需求。

此次雙方二度攜手合作的「財富雙享」投資帳戶，納入元大投信在多元資產配置與市場判斷上的實戰經驗，將協助保戶在壽險保障架構下，參與市場成長機會。

本次推出的「元元致富」系列投資型保險商品，架構區分為壽險與年金險兩種，保戶可依據個人或家庭階段目標靈活配置。初始投入金額為10萬元，啟動後即可開啟每月5,000元的定期定額投資機制，藉由分散進場時點以降低風險，同時透過長期投入平均成本，有助建立中長期資產累積節奏，特別適合理財經驗尚淺的新婚家庭。

商品設計亦鼓勵長期持有，第5保單年度起免收保單行政費用，第10保單年度起符合條件者可獲得加值給付金，進一步提高帳戶價值成長的可能性。如選擇連結新推出之「財富雙享」投資帳戶，搭配元大人壽保單架構與元大投信長期穩健的品牌形象，提供保戶兼具保障、防禦與資產管理的解方。

元大人壽強調，作為元大金控旗下重要子公司，嚴選專業的元大投信共同提升投資型保單的產品深度，並建立專業「元大的」投資型保單形象。對於正在進入家庭財務起跑點的年輕族群而言，此類兼顧保障與資產配置的產品架構，已逐漸成為新一代家庭理財的重要選項。



