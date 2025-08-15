快訊／台股收盤上漲96.38點　台積電漲5元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場上漲96.38點，以24334.48點作收，漲幅0.4％，成交量4435.05億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲28.13點開出，指數開高走高，盤中最高達24385.56點，最低24164.43點，終場收在24334.48點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1180元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲7.5元至207元；聯發科（2454）下跌20元至1370元；廣達（2382）維持平盤來到270.5元；長榮（2603）下跌1元至198元。

今天漲幅前5名個股為達運光電（8045）上漲11元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲5.7元，漲幅10％；神達（3706）上漲8.4元，漲幅9.99％；長興（1717）上漲3.5元，漲幅9.99％；虹揚-KY（6573）上漲0.84元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為偉訓（3032）下跌10.5元，跌幅9.13％；永崴投控（3712）下跌3.6元，跌幅8.33％；閎暉（3311）下跌3元，跌幅8.31％；翔耀（2438）下跌2.05元，跌幅6.95％；建通（2460）下跌1.3元，跌幅6.67％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 達運光電（8045） 121.0 ▲11.0 ▲10.0％ 事欣科（4916） 62.7 ▲5.7 ▲10.0％ 神達（3706） 92.5 ▲8.4 ▲9.99％ 長興（1717） 38.55 ▲3.5 ▲9.99％ 虹揚-KY（6573） 9.26 ▲0.84 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 偉訓（3032） 104.5 ▼10.5 ▼9.13％ 永崴投控（3712） 39.6 ▼3.6 ▼8.33％ 閎暉（3311） 33.1 ▼3.0 ▼8.31％ 翔耀（2438） 27.45 ▼2.05 ▼6.95％ 建通（2460） 18.2 ▼1.3 ▼6.67％

資料來源：證交所