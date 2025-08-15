快訊／台股收盤上漲96.38點　台積電漲5元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（15日）開高走高，加權指數終場上漲96.38點，以24334.48點作收，漲幅0.4％，成交量4435.05億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲28.13點開出，指數開高走高，盤中最高達24385.56點，最低24164.43點，終場收在24334.48點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1180元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲7.5元至207元；聯發科（2454）下跌20元至1370元；廣達（2382）維持平盤來到270.5元；長榮（2603）下跌1元至198元。
今天漲幅前5名個股為達運光電（8045）上漲11元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲5.7元，漲幅10％；神達（3706）上漲8.4元，漲幅9.99％；長興（1717）上漲3.5元，漲幅9.99％；虹揚-KY（6573）上漲0.84元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為偉訓（3032）下跌10.5元，跌幅9.13％；永崴投控（3712）下跌3.6元，跌幅8.33％；閎暉（3311）下跌3元，跌幅8.31％；翔耀（2438）下跌2.05元，跌幅6.95％；建通（2460）下跌1.3元，跌幅6.67％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|達運光電（8045）
|121.0
|▲11.0
|▲10.0％
|事欣科（4916）
|62.7
|▲5.7
|▲10.0％
|神達（3706）
|92.5
|▲8.4
|▲9.99％
|長興（1717）
|38.55
|▲3.5
|▲9.99％
|虹揚-KY（6573）
|9.26
|▲0.84
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|偉訓（3032）
|104.5
|▼10.5
|▼9.13％
|永崴投控（3712）
|39.6
|▼3.6
|▼8.33％
|閎暉（3311）
|33.1
|▼3.0
|▼8.31％
|翔耀（2438）
|27.45
|▼2.05
|▼6.95％
|建通（2460）
|18.2
|▼1.3
|▼6.67％
資料來源：證交所
