昕力資訊上半年虧損0.14元 仍看好全年營運穩健增長

昕力資訊（7781）今日公布2025年上半年財報，毛利率35.8%、較去年同期增加19個百分點，營收與毛利同步攀升，整體營運策略與市場布局成效顯著；每股盈餘虧損0.14元，對比同期大幅減少。展望後市，公司將致力推動海外市場，全年營運維持穩健增長。 公司前7月累計營收4.41億元，年增17.6%，總經理葉怡蘭表示成長有三動能，分別是：AI新產品搶攻醫療市場、拓展越南有成、參與政府金融打詐政策。

星宇航空宣布與美國航空合作 提升北美、亞洲航網便利性

星宇航空今（15）日正式宣布與美國航空（American Airlines）展開合作。透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性。

輝達H20晶片出口中國代價驚人 15%營收稅金恐高達210億元

美國總統川普日前批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國大陸，但要求該公司須將15%的相關銷售額繳交給美國政府。外媒指出，這項政策得以通過，與執行長黃仁勳的積極遊說密切相關。雖然新稅金額龐大，但市場普遍認為對輝達整體業務衝擊有限。

台塑集團王文淵交棒 南亞董座吳嘉昭接任總裁

為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌 SCFI跌3.94%

由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

首檔多資產平衡型ETF正式登場 凱基00980T今掛牌

全台首檔多資產平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T）於今（15）日正式在櫃買中心掛牌上市，終場上漲0.02元或漲幅0.2%，以10元作收。

興達電廠煤倉悶燒 台電：積極管控、今年未再發生

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電表示，自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

20歲男爬電塔觸電引山林大火 台電：相關究責尚待調查確定

一名20歲謝姓男子為了想與芒草合影，爬上 新北市樹林區大同山登山步道，不僅慘燒成焦屍喪命，還引發山林大火，對於是否對該名肇事者進一步進行索賠，台電回應，相關究責尚待調查確定。

鴻海獲利前景佳收漲3.76% 3外資上修目標價最高上看272元

鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價240至272元之間。

樞紐港策略奏效赫伯羅德H1淨利僅減2.29% 財測雖調整不確定性高

與馬士基航運共組雙子星聯盟的赫伯羅德航運，昨(14)日公布上半年財報，淨利7.75億美元，僅年減2.29%，全年EBIT最低獲利從零調高為2.5億美元，最高獲利則是自15億降為12.5億美元。陽明海運前董事長謝志堅指出，雙子星聯盟除了樞紐港策略成功，航線佈署多元化也是分散風險，穩定獲利的主要因素。