史上新高！中信銀7月刷卡金額1260億稱王　玉山銀屈居第2

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信銀7月信用卡簽帳金額達1260億元，居各家銀行之首。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣信用卡單月史上簽帳金額紀錄改寫！中信銀今（15）日公告7月信用卡消費金額將近1,260億元傲視金融圈，全年可望刷破兆元；玉山銀7月雖繳出破該行紀錄的1212億元，仍屈居第2。

5大發卡行中，國泰世華銀7月刷卡金額為1017.06億元，名列第3；台北富邦銀7月刷卡金額709.97億元、台新銀則為630.04億元排第4與第5。

中信銀累計今年1月至7月消費金額達5,130億元，亦刷新歷年同期新高。依此趨勢，今年中信銀行信用卡（含簽帳卡）全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1000萬卡，締造台灣支付產業新里程碑。

為開拓支付業務版圖，中信銀行積極與產業領導品牌策略結盟，推出多元產品與服務，滿足不同客群的多樣化需求。同時，前瞻布局關鍵場景金融，深入日常生活消費，整合刷卡優惠與創新支付方案，提供客戶最佳的使用體驗。

針對高消費客群，中信銀行更推出專屬權益與全方位金融服務，涵蓋支付、理財等多面向，進一步提升客戶忠誠度，鞏固市場領先地位。

中信銀行表示，未來將持續深耕經營場景金融，提供客戶最佳支付體驗，引領臺灣支付市場邁向新高度，與客戶攜手創造更多非凡時刻。

至於刷出新紀錄的關鍵，中信銀分析，7月適逢暑假國內外旅遊相關消費及百貨檔期優惠熱潮，推升中信卡消費金額市場領先，尤以餐飲、百貨及旅遊、海外消費金額成長達雙位數最為亮眼。

除了刷卡金額破紀錄以外，中信銀今年7月發卡量為8.3萬卡，主要動能來自於社群、百貨、交通、銀行卡等產品發卡持續成長。今年7月發卡量與6月相比，成長接近持平，主要是各產業產品動能與6月相當所致。

為了維持刷卡熱度，中信銀祭出3大優惠：
第1、今年9月、10月連續假期，無論是計劃出國賞楓或是國內旅遊，即日起至9月底止，登錄成功且刷中信卡於旅行社、航空、飯店累積消費滿新臺幣20萬元(含)以上送萬國通路28吋上掀式行李箱乙個（參考市價約8980元）

第2、刷中信卡購買雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、喜鴻假期、大嘴鳥假期等指定商品享最高6000元折扣優惠。詳情參閱中信銀行官網www.ctbcbank.com說明。

第3、即將開學，中信卡提供刷卡繳學費滿1萬元，享6期0利率免手續費，降低家長繳費負擔。

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

針對高雄5口墜谷案傳出「英勇爸救妻小殉命保險拒賠400萬」一事，產壽險公會今（15）日共同發出聲明稿指出，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況，報導並非事實。

2025-08-15 17:54
台灣信用卡單月史上簽帳金額紀錄改寫！中信銀今（15）日公告7月信用卡消費金額將近1,260億元傲視金融圈，全年可望刷破兆元；玉山銀7月雖繳出破該行紀錄的1212億元，仍屈居第2。

2025-08-15 17:33

2025-08-15 17:33
美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

2025-08-15 15:43
輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

美國總統川普日前批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國大陸，但要求該公司須將15%的相關銷售額繳交給美國政府。外媒指出，這項政策得以通過，與執行長黃仁勳的積極遊說密切相關。雖然新稅金額龐大，但市場普遍認為對輝達整體業務衝擊有限。

2025-08-15 16:05
台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

2025-08-15 15:54
鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價240至272元之間。

2025-08-15 14:00
興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電表示，自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

2025-08-15 15:17
20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

一名20歲謝姓男子為了想與芒草合影，爬上 新北市樹林區大同山登山步道，不僅慘燒成焦屍喪命，還引發山林大火，對於是否對該名肇事者進一步進行索賠，台電回應，相關究責尚待調查確定。

2025-08-15 14:32
國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

兆豐銀為國票證券的法人股東，並指派一席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，兆豐銀指出，今（15）日未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論之解任副董一案，因屬涉及董事自身利害關係之事項，依證券交易法及該所屬金控集團之規定，應先提請國票證券審計委員會審議，故該案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

2025-08-15 18:45
川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

受川普關稅帶動AI拉貨效應影響，主計總處今（15）日公告最新經濟預測，受到台灣出口大爆發影響，2025年經濟成長率（GDP）大幅上調1.35個百分點至4.45%，但明年GDP估不保3，來到2.81%。

2025-08-15 18:33

