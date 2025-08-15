史上新高！中信銀7月刷卡金額1260億稱王　玉山銀屈居第2

▲中信銀7月信用卡簽帳金額達1260億元，居各家銀行之首。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣信用卡單月史上簽帳金額紀錄改寫！中信銀今（15）日公告7月信用卡消費金額將近1,260億元傲視金融圈，全年可望刷破兆元；玉山銀7月雖繳出破該行紀錄的1212億元，仍屈居第2。
5大發卡行中，國泰世華銀7月刷卡金額為1017.06億元，名列第3；台北富邦銀7月刷卡金額709.97億元、台新銀則為630.04億元排第4與第5。
中信銀累計今年1月至7月消費金額達5,130億元，亦刷新歷年同期新高。依此趨勢，今年中信銀行信用卡（含簽帳卡）全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1000萬卡，締造台灣支付產業新里程碑。
為開拓支付業務版圖，中信銀行積極與產業領導品牌策略結盟，推出多元產品與服務，滿足不同客群的多樣化需求。同時，前瞻布局關鍵場景金融，深入日常生活消費，整合刷卡優惠與創新支付方案，提供客戶最佳的使用體驗。
針對高消費客群，中信銀行更推出專屬權益與全方位金融服務，涵蓋支付、理財等多面向，進一步提升客戶忠誠度，鞏固市場領先地位。
中信銀行表示，未來將持續深耕經營場景金融，提供客戶最佳支付體驗，引領臺灣支付市場邁向新高度，與客戶攜手創造更多非凡時刻。
至於刷出新紀錄的關鍵，中信銀分析，7月適逢暑假國內外旅遊相關消費及百貨檔期優惠熱潮，推升中信卡消費金額市場領先，尤以餐飲、百貨及旅遊、海外消費金額成長達雙位數最為亮眼。
除了刷卡金額破紀錄以外，中信銀今年7月發卡量為8.3萬卡，主要動能來自於社群、百貨、交通、銀行卡等產品發卡持續成長。今年7月發卡量與6月相比，成長接近持平，主要是各產業產品動能與6月相當所致。
為了維持刷卡熱度，中信銀祭出3大優惠：
第1、今年9月、10月連續假期，無論是計劃出國賞楓或是國內旅遊，即日起至9月底止，登錄成功且刷中信卡於旅行社、航空、飯店累積消費滿新臺幣20萬元(含)以上送萬國通路28吋上掀式行李箱乙個（參考市價約8980元）
第2、刷中信卡購買雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、喜鴻假期、大嘴鳥假期等指定商品享最高6000元折扣優惠。詳情參閱中信銀行官網www.ctbcbank.com說明。
第3、即將開學，中信卡提供刷卡繳學費滿1萬元，享6期0利率免手續費，降低家長繳費負擔。
