股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵　2年前神預言

▲▼台達電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台達電股價刷新高。（圖／記者高兆麟攝）

記者施怡妏／綜合報導

台達電（2308）股價狂飆，今日以686元作收，日前公司今也公布7月合併營收為453.97億元，月增7.6%、年增21.6%，不僅創下歷年同期新高，更刷新單月歷史新高紀錄。財經達人「股人阿勳」指出，早就看好台達電的發展，並堅信台達電是下一座護國神山，「昔日伺服器配角，今朝電源霸主。」

「如果台積電是護國神山，那下一座可能是誰？」財經達人「股人阿勳」在臉書發文，早在2年前便預言台達電將迎來高光時刻，當時被質疑「不就是個做電源供應器的嗎？」如今股價3個月內飆漲8成、市值突破1.3兆元，躍升台股市值第4大，更成為外資眼中AI基礎建設的核心供應商。

「股人阿勳」看好台達電，「不是它變得更性感，而是這個時代，終於來到它擅長的戰場」，過去伺服器電源僅需1至2顆，AI伺服器則需6至8顆，甚至升級為獨立「電源機櫃」，等同重寫規格。他舉例，H100時代一櫃電源售價8000美元，GB200時代飆至3萬7000美元，預估GB300將達5萬3000美元，而Rubin時代Power Rack更可望突破15萬美元，「而這些『升級的帳單』，有一大塊開給了台達電。」

他進一步指出，散熱技術是台達電的另一張王牌；作為全球「風扇王」，台達電早在20年前便為資料中心提供整合型散熱與電源方案，涵蓋水冷CDU、冷板、歧管等模組，並一次打包出貨，深度切入AI伺服器核心架構。

阿勳總結，看好台達電並非短期炒作，而是40年累積的底層實力碰上AI用電暴增的契機，在電源與散熱市占率全球第一，系統整合能力無人能敵，從零件廠躍升為規格制定者與關鍵供應商，「這不是它變厲害，而是世界終於需要它厲害的地方，因為它是『慢慢醞釀的結構性贏家』。」

本文獲得「股人阿勳」授權轉載。

