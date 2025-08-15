▲英特爾（Intel）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普的新任政府正考慮動用美國晶片法（Chips Act）資金，直接入股晶片巨頭英特爾（Intel）。消息人士透露，目前相關討論仍屬初期，方案細節和資金來源尚未定案，但這將是美國政府加強關鍵產業干預、扶植本土企業的新一步。

據《彭博》報導，知情人士指出，這波談判聚焦於利用晶片法撥款，至少部分資助美國政府持有Intel股份。雖然外界尚不清楚是將現有補助轉為股權、動用額外經費，還是結合其他融資方式，但若成真，將有助於改善Intel目前面臨財務壓力、裁員等困境。川普政府也希望藉此加速將晶片法閒置資金導入國安關鍵領域，進一步壯大美國科技實力。

Intel近年來已成為晶片法最大受益者之一，不僅獲得79億美元商業半導體製造補助，還有高達30億美元用於五角大廈安全計畫，並可申請額外110億美元貸款。外界分析，這些資金挹注對於Intel在俄亥俄州發展新一代晶圓廠、強化美國本土供應鏈具有關鍵作用。不過，該項目因財務問題數度延宕，2025年更宣布進一步放緩進度。

本週一，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與川普會面後，市場傳出美國政府有意直接入股。雖然總統過去曾批評陳立武與中國關係，但目前他在Intel的領導地位依然穩固。Intel則回應表示，公司「全力支持川普總統強化美國科技與製造業的努力」，但對於入股談判一事不予置評。

這並非川普政府首次以直接投資、持股等方式介入產業決策。例如，不久前五角大廈宣布斥資4億美元，取得美國稀土公司MP Materials約15%優先股，成為該公司最大股東。類似做法也出現在美國鋼鐵出售案中，政府以持有「黃金股」確保國安利益。分析認為，這一系列舉措顯示美國工業政策朝向更積極主導、直接扶持本土關鍵產業，對抗中國在科技領域的競爭壓力。

儘管方案尚未定案，市場反應已相當熱烈。消息傳出後，Intel股價應聲上漲5.3%，截至台灣時間15日深夜11時27分，漲幅來到4.13%。