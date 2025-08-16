ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

救妻小3度跳坑「意外險恐不賠」　金管會曝適用1法：可理賠800萬

為救妻小3度跳坑！高雄5口墜谷意外險恐不賠　金管會曝適用1法：可理賠800萬元

▲高雄一家5口返家途中墜谷，消防局於12日宣布階段性任務已完成，決定停止搜救。（翻攝畫面）

文／鏡週刊

高雄南橫公路因連日豪雨導致路面坍塌，導致一家5口返家途中墜谷，經歷多日搜救僅找到疑似李父的殘骸及大女兒遺體，然而，卻傳出李父因三度跑回現場救妻小，被保險公司認定「明知危險而為之」，主張拒賠意外險，只願賠償壽險，金額相差400萬元，引發社會關注。對此，金管會發出產險公會、壽險公會的新聞聲明稿，為此案做出回應。

高雄一家5口返家途中墜谷，消防局於本月12日宣布階段性任務已完成，決定停止搜救。但如今卻傳出李父期間因三度折返現場救妻小罹難，被保險公司認定「明知危險而為之」拒賠意外險，消息曝光，引發社會譁然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰人壽隨即發聲明表示，對該不幸事件深表遺憾，指經確認李姓保戶為國泰人壽原住民團險保戶，已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。至於外傳意外險400萬元，國泰人壽則澄清並非由其承保。

對此，針對保險理賠爭議高度輿論，金管會保險局表示，業者不能僅憑主觀認定「危險故意」就拒絕理賠，須提供充分舉證，而目前已知李男擁有1張微型保單（原住民團險），表示該公司已啟動理賠程序，無拒賠情形，至於是否持有其他保單，目前已請公會進一步釐清。

另外，金管會也指出，該事故雖非兩車對撞，但仍適用《強制保險法》，除駕駛外的4名乘客可依法申請理賠，每人200萬元，共計800萬元。但由於目前並非所有人都找尋到大體，因此必須先取得死亡證明才能申請。


更多鏡週刊報導
明知故犯花錢養我！賴品妤譏諷邱鎮軍持雲豹能源股票　總座急發內部信
獸父性侵16歲女兒到懷孕產嬰　竟還報案自導自演！劇情急轉直下GG了
4姊妹剛發育「慘被賣到妓院」　今91歲酗酒父要求撫養！法官1原因判勝訴

關鍵字： 高雄墜谷保險爭議悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【很會抓時機嘴嘛！】女友去領包裹　一上車男友秒變臉：公主請上車！

推薦閱讀

瑞昇金屬材料爆財務困難宣告停業　競爭對手股價單周飆16%

瑞昇金屬材料爆財務困難宣告停業　競爭對手股價單周飆16%

成立長達51年、電子材料製造廠瑞昇金屬工業公告因財務困難復經銀行緊縮銀根，已無力繼續營運，宣布在8月12日停止營業；市場推估屬於競爭對手昇貿（3305）可望受惠轉單效應，本周股價飆漲16%。

2025-08-16 11:01
英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

英飛凌近日宣佈完成對Marvell汽車乙太網業務的收購。該項交易協定於 2025 年 4 月宣佈，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將增強其在軟體定義汽車領域的系統專業能力，並進一步鞏固其在汽車應用微控制器領域的領先地位。

2025-08-16 06:30
AI領軍台股周線連2紅　法人：挑戰歷史新高可期

AI領軍台股周線連2紅　法人：挑戰歷史新高可期

台股本周漲幅1.3%，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，在聯準會有望降息的激勵之下，美股持續上漲，S&P500與那斯達克指數等持續創高，而AI發展趨勢在各產業方興未艾，開啟工業4.0製造業生產力新循環，搭配AI概念股在財報季後啟動新一輪獲利上修，其中，晶圓代工龍頭大廠除了第二季財報優於市場預期，第三季展望令人驚艷並上修2025全年展望，推升台股指數技術面強勢。

2025-08-16 06:05
美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

美國台灣形象展(Taiwan Expo USA 2025)本月14日在德州達拉斯14日開展，外貿協會董事長黃志芳指出，達拉斯是美國新的科技、物流重鎮，加上與墨西哥接壤，台灣電子業在美南、墨西哥邊界等形成重要產業聚落，德州預料將成為新的世界製造、科技、創新中心，此次展出還吸引墨西哥代表團、州政府遠從墨西哥來觀展採購。

2025-08-16 03:16
蘇澳港發展波浪發電、打造綠能新樣板　10月有兩區辦理公開評選

蘇澳港發展波浪發電、打造綠能新樣板　10月有兩區辦理公開評選

為響應國家能源轉型政策，推動港區多元再生能源示範應用，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，劃設三處試驗區位(A、B、C)，每區位面積2.25公頃，目前C區已甄選出最優投資人，A、B區將於10月再度辦理公開評選。

2025-08-15 21:36
國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

兆豐銀為國票證券的法人股東，並指派一席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，兆豐銀指出，今（15）日未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論之解任副董一案，因屬涉及董事自身利害關係之事項，依證券交易法及該所屬金控集團之規定，應先提請國票證券審計委員會審議，故該案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

2025-08-15 18:45
川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

受川普關稅帶動AI拉貨效應影響，主計總處今（15）日公告最新經濟預測，受到台灣出口大爆發影響，2025年經濟成長率（GDP）大幅上調1.35個百分點至4.45%，但明年GDP估不保3，來到2.81%。

2025-08-15 18:33
逾200萬戶享減稅小確幸！　基本生活費擬升至21.36萬元

逾200萬戶享減稅小確幸！　基本生活費擬升至21.36萬元

逾200萬的綜所稅申報戶可享減稅小確幸！主計總處今日公布可支配所得額，也進一步可計算出114年度每人基本生活所需費用金額為21.36萬元，較113年度基本生活費21萬元增加3600元，民眾於115年5月報稅時適用。

2025-08-15 18:15
台灣精品搶攻印度智慧製造市場　AI機器人、綠色技術成亮點

台灣精品搶攻印度智慧製造市場　AI機器人、綠色技術成亮點

台灣精品參加印度最大自動化展「Automation Expo India 2025」，連續第四年以強勢陣容展示臺灣在智慧製造領域的領先實力。今年展出主題為「Green Vision, Smart Manufacturing」，由22家企業展示超過44項創新解決方案，涵蓋AI機器人、工業電子、金屬加工、智慧控制與環保製程等技術，成功吸引印度買主與媒體矚目。

2025-08-15 17:55
南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

針對高雄5口墜谷案傳出「英勇爸救妻小殉命保險拒賠400萬」一事，產壽險公會今（15）日共同發出聲明稿指出，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況，報導並非事實。

2025-08-15 17:54

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

救妻小3度跳坑！　金管會曝適用1法：可賠800萬

巴菲特出手！聯合健康股飆13%

BBU概念兩檔標配股　電池備援電力模組

傳川普政府入股Intel　股價一度大漲5.3%

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

債券ETF超級除息周將啟　12檔年化配息率衝破6%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366