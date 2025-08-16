救妻小3度跳坑「意外險恐不賠」　金管會曝適用1法：可理賠800萬

▲高雄一家5口返家途中墜谷，消防局於12日宣布階段性任務已完成，決定停止搜救。（翻攝畫面）

文／鏡週刊

高雄南橫公路因連日豪雨導致路面坍塌，導致一家5口返家途中墜谷，經歷多日搜救僅找到疑似李父的殘骸及大女兒遺體，然而，卻傳出李父因三度跑回現場救妻小，被保險公司認定「明知危險而為之」，主張拒賠意外險，只願賠償壽險，金額相差400萬元，引發社會關注。對此，金管會發出產險公會、壽險公會的新聞聲明稿，為此案做出回應。

高雄一家5口返家途中墜谷，消防局於本月12日宣布階段性任務已完成，決定停止搜救。但如今卻傳出李父期間因三度折返現場救妻小罹難，被保險公司認定「明知危險而為之」拒賠意外險，消息曝光，引發社會譁然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰人壽隨即發聲明表示，對該不幸事件深表遺憾，指經確認李姓保戶為國泰人壽原住民團險保戶，已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。至於外傳意外險400萬元，國泰人壽則澄清並非由其承保。

對此，針對保險理賠爭議高度輿論，金管會保險局表示，業者不能僅憑主觀認定「危險故意」就拒絕理賠，須提供充分舉證，而目前已知李男擁有1張微型保單（原住民團險），表示該公司已啟動理賠程序，無拒賠情形，至於是否持有其他保單，目前已請公會進一步釐清。

另外，金管會也指出，該事故雖非兩車對撞，但仍適用《強制保險法》，除駕駛外的4名乘客可依法申請理賠，每人200萬元，共計800萬元。但由於目前並非所有人都找尋到大體，因此必須先取得死亡證明才能申請。



更多鏡週刊報導

明知故犯花錢養我！賴品妤譏諷邱鎮軍持雲豹能源股票 總座急發內部信

獸父性侵16歲女兒到懷孕產嬰 竟還報案自導自演！劇情急轉直下GG了

4姊妹剛發育「慘被賣到妓院」 今91歲酗酒父要求撫養！法官1原因判勝訴