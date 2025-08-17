美國關稅新局開啟商機　永續包裝及循環利用方案吸引美國買主

▲美國台灣形象展Re-Pack Solutions Hub，展出永續包裝及循環利用方案，吸引買主目光。(圖／貿協提供)

美國揭曉新一輪的對等關稅稅率後，各國企業無不重新審視對美佈局策略。在此關鍵時刻，美國台灣形象展本月14日於德州達拉斯展開，作為我商重新鏈結美國市場的重要平台，本次展出也呼應美國企業及消費者的供應鏈永續化及綠色消費日益升溫的轉變，特別設置Re-Pack Solutions Hub專區。

該區聚焦長期以來產業發展背後「包裝廢棄物」的結構性痛點，從包裝材料到廢棄物回收循環無不吸引觀展者注目與好奇。區內匯聚國內18家代表性業者，展出25項展品， Re-Pack 的核心精神在於重新思考(Rethink)包裝廢棄物的環境衝擊，並從再設計(Redesign)、材質創新、再應用(Reuse)及回收循環(Recycle)四大面向出發，全面呈現台灣在永續包裝領域的技術能量與實踐成果。

展出亮點以貼近美國市場產品需求的包裝案例為主體，增進觀展者共鳴，如KHS全紙化電輔車包裝、ASUS電競筆電包裝等系列永續巧思設計，展現台灣企業融合包裝及品牌經營的永續思維；岳盟機車鏈條及倍穎科技，則是藉由包裝提升工業產品整體質感。

創新包材部分，台灣綜合紡織所研發的蕈絲皮革，及發品企業旗下NUPELLER素皮革品牌，連美國人也不住驚嘆，而隨著美國各州對包裝及環境限用一次性包材的法規漸嚴，現場即有包裝貿易商針對全美大型通路如Amazon, Walmart, Friday’s等客戶需求，對聯盟包裝的單一材料包裝膜及興中環科紙塑食品包裝備感興趣，表示在關稅新局下已陸續引起客戶積極搜尋台灣包裝，包材供應鏈未來在美商機持續可期。

導入AIoT及AI辨識的循環物流及回收處理技術，亦獲不少美國買主詢問：電子紙龍頭元太科技(E Ink) 與法商LivingPackets聯手展出主打Safe、Secure、Sustainable物流箱，包含可攜型冷氣製造商、科技產品業者、物流業者，均有意導入智慧運輸，回應美國對高效率及講求安全運輸的迫切需求。

此外，宜科循環(AIRECO)的AI智能辨識回收系統現場也與hp電腦循環決策分析師探討廢棄電腦的辨識運用可行性，以及解決美國當地回收不易的問題，藉由本次展出平台建立市場進入潛在人脈，有意後續開發當地政府採購的回收市場；而國內知名髮妝品牌歐萊德與集泉塑膠共同展出再生包裝應用，以及永道射頻科技則透過此次與德州物流倉儲業者E商對接，該商有意將RFID標籤及配套系統導入廠區，有望促成雙邊採購合作意向。

本次展出可謂在關稅新局下，促進台美企業開展有別以往的合作可能性，美國以往多自中國大陸採購的價格競爭力包材，隨著環保規範加強，改變美國買主的供應鏈夥伴，台灣業者堅強的研發與創造力，展露靈活應對全球市場需求的實力，開創在循環經濟、智慧物流與綠色轉型的潛力，隨著全球供應鏈洗牌重組，永續包裝不僅是環境解方，更蘊含國際合作與市場商機，將是我商鏈結未來的新動能。