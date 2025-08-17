ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

▲WOOD TAIWAN不僅是整合木材加工與家具製造完整供應鏈的展示平台，更是參展企業拓展國際市場、掌握全球商機的最佳契機。(圖／貿協提供)

▲WOOD TAIWAN不僅是整合木材加工與家具製造完整供應鏈的展示平台，更是參展企業拓展國際市場、掌握全球商機的最佳契機。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿易協會與台灣木工機械公會共同主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」，將於明年4月23日至26日在台北南港展覽館一館四樓登場，該展以「木藝智造 Craft Smart！」為主題，聚焦智慧木工與永續木藝，展現台灣技術創新與綠色轉型成果，明(18)日起開放報名參展。

本屆展覽規劃「智慧製造及AI解決方案」、「家具製造及木結構」、「木工機械設備」、「五金配件與板材」、「手工具及DIY」等展區。其中，為呼應當前市場趨勢，特別新增「智慧製造及AI解決方案」及「家具製造及木結構」兩大展區，全面展現木工機產業從材料、製造到成品的全生態系與創新價值鏈。預計匯集150家參展廠商、使用850個攤位，吸引逾7,600名國內外專業參觀者，完整呈現台灣木工機產業的厚實供應鏈實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年，全球木工機械市場正朝向智慧製造、低碳生產與永續材料應用邁進，台灣憑藉靈活製造、整線整合與客製化能力，穩居全球第四大出口國，更持續透過 AI等最新技術，朝向智慧製造、自動化、綠色環保與永續環境發展，不斷提升國際競爭力，以因應全球市場的變化和需求。

為促進交流與合作，本屆展覽將舉辦多元活動，包括「木工機械設計暨優良產品競賽」、「買主之夜」與「一對一國際採購洽談會」，同時透過「產業論壇」與「製造癮系列 Podcast」，探討產業未來趨勢，進一步擴大展會的國際影響力。而為響應並落實ESG理念，貿協說明本展首次全面採用純網路報名，完全無紙化。報名請至WOOD TAIWAN官方網站 https://www.woodtaiwan.com/，點選「參展報名」頁面。更多展覽訊息，請至官網查詢。

關鍵字： WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 818起開放報名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

推薦閱讀

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

由外貿易協會與台灣木工機械公會共同主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」，將於明年4月23日至26日在台北南港展覽館一館四樓登場，該展以「木藝智造 Craft Smart!」為主題，聚焦智慧木工與永續木藝，展現台灣技術創新與綠色轉型成果，明(18)日起開放報名參展。

2025-08-17 12:16
油價注意！明起柴油降0.3元　汽油維持不變

油價注意！明起柴油降0.3元　汽油維持不變

台灣中油公司自明（18）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.8元。

2025-08-17 12:02
2業務員闖禍！凱基證遭薄懲90萬　京城證挨罰120萬

2業務員闖禍！凱基證遭薄懲90萬　京城證挨罰120萬

營業員代客下單闖禍！金管會證期局公告凱基金（2883）旗下凱基證券與京城證券（目前大股東為街口金融科技）都出現營業員代客下單違規爭議，其中凱基證裁罰90萬元，京城證罰120萬元。

2025-08-17 10:31
新高行情居高思危　台股平衡基金規模7月成長幅度居各類型冠

新高行情居高思危　台股平衡基金規模7月成長幅度居各類型冠

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金7月規模增幅達7.5%，居各類主動操作基金類型之冠，也凸顯行情來到波段新高，投資人居高思危，轉進平衡型基金兼顧收益及波動風險。

2025-08-17 06:05
美國關稅新局開啟商機　永續包裝及循環利用方案吸引美國買主

美國關稅新局開啟商機　永續包裝及循環利用方案吸引美國買主

美國揭曉新一輪的對等關稅稅率後，各國企業無不重新審視對美佈局策略。在此關鍵時刻，美國台灣形象展本月14日於德州達拉斯展開，作為我商重新鏈結美國市場的重要平台，本次展出也呼應美國企業及消費者的供應鏈永續化及綠色消費日益升溫的轉變，特別設置Re-Pack Solutions Hub專區。

2025-08-17 02:02
月月配00946公告配發0.058元　估年化配息率逾7%　

月月配00946公告配發0.058元　估年化配息率逾7%　

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以昨（15）日收盤價9.82元來推算，預估單次配息率約0.59%，年化配息率7.09%。

2025-08-16 12:48
半年報出爐！上市如興續列處置股　上櫃5家調整交易方式

半年報出爐！上市如興續列處置股　上櫃5家調整交易方式

隨著上市櫃公司半年報全數出爐，證交所與櫃買公司經形式審閱第2季財務報告後，上市如興（4414）將續列處置股，上櫃有價證券應調整交易方式者計有淳紳（4529）、唐鋒（4609）、尚茂（8291）、嘉鋼（2067）及天蔥（2740）5家，都將自19日起實施。

2025-08-16 11:40
瑞昇金屬材料爆財務困難宣告停業　競爭對手股價單周飆16%

瑞昇金屬材料爆財務困難宣告停業　競爭對手股價單周飆16%

成立長達51年、電子材料製造廠瑞昇金屬工業公告因財務困難復經銀行緊縮銀根，已無力繼續營運，宣布在8月12日停止營業；市場推估屬於競爭對手昇貿（3305）可望受惠轉單效應，本周股價飆漲16%。

2025-08-16 11:01
英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

英飛凌近日宣佈完成對Marvell汽車乙太網業務的收購。該項交易協定於 2025 年 4 月宣佈，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將增強其在軟體定義汽車領域的系統專業能力，並進一步鞏固其在汽車應用微控制器領域的領先地位。

2025-08-16 06:30
AI領軍台股周線連2紅　法人：挑戰歷史新高可期

AI領軍台股周線連2紅　法人：挑戰歷史新高可期

台股本周漲幅1.3%，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，在聯準會有望降息的激勵之下，美股持續上漲，S&P500與那斯達克指數等持續創高，而AI發展趨勢在各產業方興未艾，開啟工業4.0製造業生產力新循環，搭配AI概念股在財報季後啟動新一輪獲利上修，其中，晶圓代工龍頭大廠除了第二季財報優於市場預期，第三季展望令人驚艷並上修2025全年展望，推升台股指數技術面強勢。

2025-08-16 06:05

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

美國關稅新局開啟商機　永續包裝及循環利用方案吸引美國買主

瑞昇金屬材料爆財務困難宣告停業　競爭對手股價單周飆16%

飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

新高行情居高思危　台股平衡基金規模7月成長幅度居各類型冠

債券ETF超級除息周將啟　12檔年化配息率衝破6%

救妻小3度跳坑！　金管會曝適用1法：可賠800萬

台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366