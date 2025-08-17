WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

▲WOOD TAIWAN不僅是整合木材加工與家具製造完整供應鏈的展示平台，更是參展企業拓展國際市場、掌握全球商機的最佳契機。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿易協會與台灣木工機械公會共同主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」，將於明年4月23日至26日在台北南港展覽館一館四樓登場，該展以「木藝智造 Craft Smart！」為主題，聚焦智慧木工與永續木藝，展現台灣技術創新與綠色轉型成果，明(18)日起開放報名參展。

本屆展覽規劃「智慧製造及AI解決方案」、「家具製造及木結構」、「木工機械設備」、「五金配件與板材」、「手工具及DIY」等展區。其中，為呼應當前市場趨勢，特別新增「智慧製造及AI解決方案」及「家具製造及木結構」兩大展區，全面展現木工機產業從材料、製造到成品的全生態系與創新價值鏈。預計匯集150家參展廠商、使用850個攤位，吸引逾7,600名國內外專業參觀者，完整呈現台灣木工機產業的厚實供應鏈實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年，全球木工機械市場正朝向智慧製造、低碳生產與永續材料應用邁進，台灣憑藉靈活製造、整線整合與客製化能力，穩居全球第四大出口國，更持續透過 AI等最新技術，朝向智慧製造、自動化、綠色環保與永續環境發展，不斷提升國際競爭力，以因應全球市場的變化和需求。

為促進交流與合作，本屆展覽將舉辦多元活動，包括「木工機械設計暨優良產品競賽」、「買主之夜」與「一對一國際採購洽談會」，同時透過「產業論壇」與「製造癮系列 Podcast」，探討產業未來趨勢，進一步擴大展會的國際影響力。而為響應並落實ESG理念，貿協說明本展首次全面採用純網路報名，完全無紙化。報名請至WOOD TAIWAN官方網站 https://www.woodtaiwan.com/，點選「參展報名」頁面。更多展覽訊息，請至官網查詢。