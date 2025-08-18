菜鳥「傳1貼圖」拒加班　惹怒女主管：年輕人態度差！一票人卻反挺

▲主管怒批新人態度差。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女主管抱怨，公司新進一名年輕員工，每次指派展場支援工作時，對方總以經痛、拉肚子或家人過世等理由推辭，近期更直接以上班時間只到6點為由拒絕支援，甚至在群組留言「請現場的人自立自強吧」、「我只在乎能不能準時下班」，讓她氣炸痛批「現在年輕人工作態度怎麼差成這樣！」貼文掀起熱論。

女主管在Dcard發文，公司雖然是坐辦公室類型，但偶爾需要支援展場活動，由她負責條調派人員去現場，最近一名新進員工常常找各種理由拒絕支援，「經痛、拉肚子、阿公過世什麼的理由都用過」。日前女主管晚間10點半在LINE群組留言，希望新人支援展場活動，沒想到新人直接回應「我的班表只到18點欸，可能無法」。

女主管表示，因為有員工排休，希望她協助。新人則回應，「她排休沒有交接給我任何事，我沒辦法代替她去現場協助，請現場的人自立自強吧」。女主管則表示，共體時艱，麻煩請體諒，新人回傳一張寫著「我只在乎能不能準時下班」的貼圖。看到新人的回應，女主管氣炸，「現在的年輕人工作態度怎麼差成這樣！到底該如何管教！」

貼文曝光，網友認為新人沒有錯，「晚上十點多還回你訊息已經是模範員工了」、「共體時艱很慣老闆欸，員工看到心裡只會想干我屁事而已，你薪水給到位大家都可以共體時艱哇」、「為什麼什麼姐可以排，新人有上班卻還要加班」、「現在的老人水準怎麼那麼差，都多晚了還要還要傳LINE講公事，強迫同事臨時加班」。

面對網友的提問，女主管補充，通常都是收工前一天才能確定是否需要人力支援，因此都是晚上10點後才會指定人員去協助，且面試時已有事先說明，「不了解我們公司生態就血口噴人大可不必，若各位都認同這種工作態度，我只能說錄取你們的公司都在做功德。」