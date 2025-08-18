張忠謀「40年前的今天」飛抵台灣　開啟台積電傳奇之路

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

在40年前的今天，於1985年8月18日，台積電創辦人張忠謀從美國飛抵台灣，當時工研院董事長徐賢修親自前往機場迎接，自此展開他與台灣、與台積電的一場「命運的約會」。當時54歲的張忠謀不僅接任工研院第3任院長，更在任內籌劃創辦台積電，寫下台灣高科技產業史最關鍵的一章。

張忠謀曾在自傳中回憶，他抵台後兩天（1985年8月20日）便舉行院長交接典禮，由前任院長方賢齊手中接過印鑑。上任初期，他以過去在德州儀器與通用半導體20多年的管理經驗，習慣在簡報過程中直接發問，但卻被視為「不尊重簡報者」，讓工研院內部一度感到不適應。

雖然面臨磨合，張忠謀在任內推動三大改革：一是引入民間企業研究案並爭取經費；二是成立技術移轉的衍生公司，將人才與技術同步移轉；三是實施考績制度，要求最低3%的員工留職察看。三年間，他促成包括台積電、盟立自動化、台灣光罩、長榮超合金、億威電子等5家衍生公司，其中，台積電更從電子所移轉超過百名工程師。

張忠謀坦言，改革工研院的成效有限，但在行政院科技政委李國鼎的支持下，他推動成立專業晶圓代工公司，開創「不與客戶競爭」的新商業模式。這項當年尚不被看好的構想，後來造就了今日的台積電，成為全球半導體產業的關鍵推手，市值突破31兆元，甚至屢屢被美國總統川普點名。

40年回顧，張忠謀來台的這一天，不僅改變了他自己的人生軌跡，更深刻影響台灣產業命運，奠定了台積電在全球科技產業無可取代的地位。