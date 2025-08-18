振大環球預計9月上市　估明年下半年產能有望年增最多4成

▲振大環球北越廠。（圖／翻攝振大環球官網）

成衣代工廠振大環球（4441）預計將於9月上旬掛牌上市，公司今日表示，2025年上半年營收年增近五成，若排除匯損影響，實際每股盈餘（EPS）可達9元以上。公司指出，隨主要客戶積極擴張通路、推動品牌轉型策略，振大環球同步展開產能布局，除在印尼新增代工產能，亦重啟馬達加斯加二期建廠計畫，預期2026年下半年整體產能將較今年增加3至4成。

振大環球表示，目前馬達加斯加已有76條產線，預計2026年第1季再增40條並啟動出貨；二期工程再擴增40條，目標於2027至2028年間依市場需求推動建廠。由於馬達加斯加政府自8月起正式確認成衣出口稅率為15%，相較先前47%的不確定性，將有助於公司長期供應規劃。

印尼方面，公司與當地代工夥伴合作，初期月產量可達35萬件，規劃最終提升至90萬至100萬件；搭配越南現有55條產線，將共同支撐客戶未來成長需求。振大環球指出，現行亞洲產地稅率組合中，越南20%、印尼19%具競爭力，公司未來將不再承擔客戶關稅費用，而是要求納入產品定價，以提升報價彈性與獲利結構。

除產能調整，振大環球今年營運亦受惠亞馬遜平台推出的「品牌聯名款」模式。上半年主要業績來自與美國百萬粉絲級網紅合作的嬰兒與家庭服飾系列，後續已延伸至都會女性服裝，目前正與亞馬遜洽談第2、3位新網紅合作，預計今年第4季陸續上架。

另方面，主要客戶DICK'S Sporting Goods於今年5月收購全球通路商Foot Locker，全球門市數從850間躍升至逾3200間。雖然公司尚未收到2026年下單規劃，但已提前調整產能配置。