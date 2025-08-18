捷迅董事、巨威航空貨運代理公司前董座周也為過世　享年70歲

▲左二起捷迅董事周也為、長榮航空貨運處副總經理莊世新、長榮儲運前董事長林振才、捷迅董事長顧城明、副總經理葉子菁在2023年公司尾牙合影。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(18)日公告，公司董事、巨威航空貨運代理公司前董事長兼貨運總經理周也為過世，享年70歲。周也為長期在航空貨運界工作，曾經擔任過11家外籍航空公司在台貨運業務代表，經理、總經理職務，是業內知名的專業經理人。

周也為擔任過比利時航空貨運部業務代表、巴西航空貨運部業務代表、約旦航空貨運部經理、科威特航空貨運部經理、波蘭航空貨運部經理、加拿大華德航空貨運部經理、保加利亞航空貨運部經理、烏克蘭航空貨運部總經理、以色列航空貨運總經理、卡達航空貨運總經理、汶萊航貨運總經理，由於這些航空公司絕大多數都沒有直飛台灣的航班，因此在台灣與香港或東亞轉機點之間，主要與華航、長榮合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷迅副總經理葉子菁指出，周也為個性風趣開朗，很照顧後輩，不吝嗇傳授專業知識，與捷迅董事長顧城明是30多年的老朋友，擔任捷迅董事已10年，6月股東會時見他身體狀況很好，本月5日董事會時說身體不太舒服，未料14日就因心肌梗塞過世，讓大家都很驚訝與不捨，家屬安排9月6日上午10點在北投禮拜堂舉辦追思禮拜。

由於依公司章程及《公司法》規定，其出缺不影響董事會法定人數，捷迅董事會得以正常運作，因此決定暫不辦理補選。