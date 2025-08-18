央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳瑩欣／台北報導
市場傳出「央行擬在9月理監事會，討論將都更危老貸款排除不動產貸款計算範圍」央行今（18）日發出聲明嚴正澄清，強調此屬臆測，並重申現行銀行自主管理不動產貸款總量，並未影響都更、危老重建推動。
央行指出，為配合政府加速推動都市更新及危老重建政策，相關貸款自始未受央行選擇性信用管制限制。雖然去年房市交易一度熱絡，銀行不動產貸款集中度升至37.61%、逼近歷史高點，但央行在去年8月僅要求銀行自主管理貸款總量，並多次強調資金應優先流向自住購屋、都更危老重建及社會住宅等政策性需求。
央行數據顯示，自去年9月以來，都更危老貸款持續大幅成長，年增率均逾20%，今年6月底達26.73%，遠高於整體建築貸款增幅2.01%。貸款餘額更攀升至8,014億元，較109年底增加近3倍，顯示管制措施未阻礙相關貸款成長。
至於外界建議將都更危老貸款排除在不動產貸款集中度之外，央行則認為，這類貸款屬中長期授信，仍受房市景氣波動影響，若排除反而無法完整反映銀行資金流向與授信風險，「有失觀測意義」。
央行強調，未來仍會兼顧金融穩定及政策推動，確保信用資源流向真正需求，不會影響都更、危老及社宅發展。
