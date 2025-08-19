ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

▲散熱廠奇鋐。（圖／翻攝自奇鋐官網）

記者高兆麟／台北報導

高價股奇鋐（3017）今（19）日除息，每股配發9.93元現金股利，開盤秒填，不過隨即引發獲利了結賣壓，至9點半前數度翻黑，跌幅逾2%。

奇鋐於18日盤中股價刷1170元新高，隨後漲勢收斂以每股1145元作收，今日以每股1145元開盤秒填息，最高來到1150元，隨後翻黑跌2.18%又拉回平盤震盪。

依奇鋐公告，本次配息預定9月22日入帳。

競爭對手不玩了　昇貿飆漲停刷18年新高

競爭對手不玩了　昇貿飆漲停刷18年新高

電子材料製造廠昇貿（3305）受惠競爭對手瑞昇金屬宣布停止營業消息激勵，近期股價走揚，今（19）日衝上漲停價106.5元，刷18年來新高，開盤半小時逾9979張委買排隊喊進。

2025-08-19 10:21
台股ETF填息好難！月配始祖00929翻黑　季配款00878連2日貼息

台股ETF填息好難！月配始祖00929翻黑　季配款00878連2日貼息

擁有65.4萬投資人、資產規模1539億的月月配ETF始祖復華台灣科技高息（00929）今（19）日除息，每股配發0.08元，除息參考價17.63元，盤中最高觸及17.64元，之後就翻黑。

2025-08-19 09:54
永豐金除息秀後天壓軸登場　4金控已填息達陣

永豐金除息秀後天壓軸登場　4金控已填息達陣

永豐金（2890）除息秀將在本周四（21日）壓軸登場，由於14家金控中已有兆豐金（2886）、國票金（2889）、玉山金（2884）與富邦金（2881）已先填息達陣，逾174.5萬股民歡喜迎來息利雙收。

2025-08-19 00:01
台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

根據韓媒《Digital Daily》報導，台積電已將2奈米晶圓報價設定為每片3萬美元，並對所有客戶實施「不打折、不議價」的策略，展現其在先進製程市場的定價主導權。

2025-08-19 11:15
主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

首檔配息的主動式ETF群益台灣強棒（00982A）於今（19）日早盤上攻到12.91元，花了兩天時間完成填息，00982A昨（18）日除息，每股配發現金股利0.236元，除息參考價為12.55元。

2025-08-19 10:24
輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科（2301）今（19）日除息，每股配發2元，早盤翻黑陷入貼息，跌幅近2%，盤中失守130元整數關卡，開盤20分鐘最低探129.5元。

2025-08-19 10:04
GB200／300機櫃出貨爆衝　美系外資按讚3台廠有看頭

GB200／300機櫃出貨爆衝　美系外資按讚3台廠有看頭

隨著NVIDIA新一代Blackwell架構AI晶片（GB200／GB300）推進應用，美系外資大幅上調AI機櫃出貨預期，預估2025年出貨量可望達到3.4萬台，較原先預估成長超過一成。其中，台灣三大ODM廠鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）備受青睞，鴻海更被視為最大贏家。

2025-08-19 09:59
新手投資「要選台積電 or 0050？」　網曝1關鍵給答案

新手投資「要選台積電 or 0050？」　網曝1關鍵給答案

如果才剛開始學習投資，要怎麼選？近日有網友發文表示，她有意每個月存5000元，大家會比較建議選擇0050還是台積電？貼文曝光後，引起討論，其中不少網友都認為，以新手來說，還是買0050會比較好一點。

2025-08-19 09:22
快訊／台股漲68點刷24551新高　台積電漲5元至1185

快訊／台股漲68點刷24551新高　台積電漲5元至1185

美股4大指數有漲有跌，台股今（19日）以24493.92點開出，指數上漲11.4點，漲幅0.05％。

2025-08-19 09:05

