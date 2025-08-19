奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

▲散熱廠奇鋐。（圖／翻攝自奇鋐官網）
記者高兆麟／台北報導
高價股奇鋐（3017）今（19）日除息，每股配發9.93元現金股利，開盤秒填，不過隨即引發獲利了結賣壓，至9點半前數度翻黑，跌幅逾2%。
奇鋐於18日盤中股價刷1170元新高，隨後漲勢收斂以每股1145元作收，今日以每股1145元開盤秒填息，最高來到1150元，隨後翻黑跌2.18%又拉回平盤震盪。
依奇鋐公告，本次配息預定9月22日入帳。
