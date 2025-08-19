ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

▲▼美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲台股大盤、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

PCB（印刷電路板）價格持續走揚， 帶動相關概念股短線全面走揚，引起股民熱烈討論，不過漲多甩轎殺盤出籠，富喬（1815）飆漲逾5成後今（19）日竟收跌停，PCB概念股建榮（5340） 收跌逾9%，金居（8358）、南亞（1303）、亞泰金屬（6727）收盤皆跌逾8%，法人指出，PCB概念股一路飆漲，看回不回，乖離過大，修正機率高。

AI伺服器需求強勁，PCB相關個股成為股市當紅炸子雞，上周五網路更流傳出101大樓外牆打著「金居、富喬我愛你」燈光梗圖，相關個股融資激增，伴隨短線漲多，引爆今日獲利了結殺盤。

玻纖紗布廠富喬此波最高至83.10元來計算，8月至今已上漲逾5成，今日終場以跌停72.9元作收，至收盤尚有近3500張高掛委賣單。

以生產印刷電路基層板、玻璃布之製造加工的建榮今日盤中也一度跌至54.9元跌停價，最後五分鐘撮合盤見買盤，股價跌停打開，但終場仍以下跌5.9元或9.69%、55元作收。

銅箔廠金居7 月初股價還不到60元，伴隨產業題材面，股價驚驚漲，今早盤開高衝高至190.50元創下新高後翻黑，股價一路下殺，一度跌落至166.5元跌停板，終場以下跌16.5元或8.94%、168元作收。

全球主要銅箔基板供應商之一南亞同樣短線已大，他早盤衝高至47.5元、11個股高點，同樣受到PCB概念股齊步走跌，開盤不到10分鐘翻黑且越走越低，終場以下跌4.1元或8.86%、42.15元作收。

設備廠亞泰金屬開低走低，午盤過後殺至跌停價166元， 終場以下跌16元或8.7%、168元作收。
 

