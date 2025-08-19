中菲行淡水河關渡淨溪　清理逾500公斤垃圾展現ESG永續承諾

▲中菲行關渡淨溪行動號召員工及親友共同參與。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流集團(5609)舉辦年度ESG環境保護活動「生態淡水河~關渡淨溪行動」，以「淨溪行動手牽手，永續有我 Dimerco」為口號，號召員工及親友共同參與，其中包含多位小朋友化身環保小尖兵，攜手守護河川生態，活動並以電子禮券分組競賽方式，響應環保、提升參與趣味。

自2022年起，中菲行每年與荒野保護協會合作推動生態保護行動：2023年在五股濕地移除外來種植物、2024年於淡水竹圍淨溪清理352.3公斤垃圾。今年的「2025生態淡水河~關渡淨溪行動」再度號召同仁與親友參與，共同清理出 504.5公斤垃圾，以實際行動落實企業社會責任，守護永續未來。

中菲行秉持「A Better World, A Sustainable Future」的願景，持續深化永續發展。2025年6月，公司已順利完成首版的永續報告書並通過第三方查證；中菲行已連續第四年榮獲美國物流媒體 Inbound Logistics 認證為「2025全球75大綠色供應夥伴」，並在亞洲貨運物流與供應鏈獎中奪得「最佳綠色物流供應商」殊榮，展現國際級綠色物流能量。

面對氣候變遷，中菲行深知永續發展對於當前及未來世代的重要性，在推動企業發展的同時，積極實踐環境保護、社會責任與良好治理(ESG)原則，並致力於減少對自然環境的影響。公司的永續努力不僅體現在內部營運上，更包括對社會與生態系統的貢獻。

中菲行已訂定以2023年為基準年之減碳目標，預計於2030年前，範疇一與範疇二減碳30%，並以2050年辦公室外購電力全面使用再生能源為願景。除內部落實節能措施以及實踐生態保護行動外，亦透過優化運輸模式，攜手供應鏈夥伴推動減碳，共同強化企業環境責任。

在2024年，中菲行攜手國泰航空，加入企業可持續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel，SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。