金融業第一　凱基金控總部大樓領先通過ISO 14068-1國際碳中和查證

▲凱基金控總部大樓領先通過ISO 14068-1國際碳中和查證，19日舉行授證典禮，由DNV總經理謝振瑋頒發證書予凱基金控永續長賴俐臻。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金控長期關注全球環境議題，積極實踐淨零目標，19日宣布凱基金控總部大樓，通過國際最新ISO 14068-1:2023碳中和標準第三方查證，為台灣首家以集團總部大樓通過最新版國際碳中和標準之金融業，展現凱基金控接軌國際，積極實踐溫室氣體管理，落實環境永續承諾，推動綠色轉型，以實際行動回應全球氣候變遷挑戰。

ISO 14068-1 是國際標準組織(ISO)推出最新版碳中和國際標準，採取更科學、透明且全面性的碳中和框架，凱基金控經由全球知名第三方驗證機構立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)，透過嚴謹評估與查驗程序，獲頒國際碳中和查證證書。

「低碳永續環境」為凱基金控五大永續策略之一，凱基金控於2021年即領先同業，率先承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排，並依據國際標準設定自身營運和投資組合的減碳時程，預計2030年達到自身營運碳中和、2040年自身營運淨零排放 ，以及2045年全資產組合淨零碳排目標。

凱基金控以總部大樓為起點，率先推進減碳進程，總部大樓從建築物優化外牆節能設計，以追日系統自動調整日照角度，降低日射透過率，節省空調電能消耗。同時，冰水主機採多台邏輯策略自動控制，送風、送水系統採變頻變速控制，冷卻水塔採濕球溫度控制模式。凱基金控自2022年起持續提高再生能源使用，於總部大樓自發自用太陽能4.2萬度，2024年已有83.5%用電採用再生能源。2024年金控總部大樓約排放1,055 tCO2e，透過推動節能措施以及採用再生能源，年度碳排減量達52%，並透過Gold Standard驗證的風力發電碳權進行碳抵換。

凱基金控投入永續行動不遺餘力，除已取得科學基礎減碳目標倡議組織(Science-based targets initiative, SBTi)目標核定審查，依循SBT方法學訂定減排策略與路徑；並於2025年7月發布第二本氣候暨自然相關報告書，更支持國際倡議行動，簽署加入CDP 倡議(CDP Non-Disclosure Campaign)進行碳資訊揭露。未來將持續精進自身氣候變遷管理，推動各項去碳化措施及再生能源採購專案，結合低碳營運作為，邁向淨零未來。

