CR國輪管制檢查作業說明會暨技術研討會　聚焦IMO法規發展等

▲研討會主持人王士玫副組長(右二)及黃建樺總驗船師(中)與講師合影。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR Classification Society)今(19)日在台大醫院國際會議中心舉辦「114年度強化國輪管制檢查作業年度成效檢討與管制機制會議暨驗船中心CR技術研討會」，由交通部航港局王士玫副組長與CR總驗船師黃建樺博士共同主持。

研討會探討「114年度強化國輪管制檢查作業」、「2025重點檢查活動-Ballast Water Management(BWM)」、「IMO法規最新動態與未來趨勢」及「PSC檢查常見缺失案例探討」四大主題。

CR定期彙整國際航運熱門議題與法規重點，藉由資訊分享與交流，協助我國航商積極應對並佈局未來趨勢，研討會現場超過百餘位航運界專業人士共襄盛舉，現場互動熱絡。

研討會首先針對「114年度強化國輪管制檢查作業」年度成效檢討與管制機制進行簡報，自106年3月起，CR配合主管機關政策，積極向國輪航商宣導強化管制檢查措施，藉由預防性加強檢驗，有效降低國輪於國外港口遭留置情形，國輪已連續8年榮獲東京備忘錄(Tokyo MoU)白名單肯定，為航運界共同努力的亮眼成果。

▲百餘位海運界專業人士出席研討會，討論熱烈。（圖／CR提供）

緊接著針對今年度重點檢查活動(CIC)進行說明，東京備忘錄(Tokyo MoU)與巴黎備忘錄(Paris MoU)今年訂於9月1日至11月30日期間聯合實施CIC。

今年重點檢查活動(CIC)主題為壓艙水管理(Ballast Water Management, BWM)，旨在確認船舶符合《2004年船舶壓艙水及沉積物控制與管理國際公約》之相關規定，CR對於重點檢查活動(CIC)內容逐一說明，提醒航商應對準備與注意事項，協助業界掌握檢查重點，避免船舶遭開立缺失。

此外，因應國際海事組織(IMO)重大會議召開，CR特別彙整海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的溫室氣體減排中期措施及海事安全委員會第110屆會議(MSC 110)中所討論海上自主水面船舶、強化引水人登離船裝置及強化網路安全等相關規定。

CR補充，海上自主水面船舶章程(MASS Code)各章節草案架構已大致完成，預計明年5月海事安全委員會第111屆會議(MSC 111)將定稿非強制性的MASS Code。CR另表示，為達成IMO的2050年溫室氣體淨零排放目標，預期未來將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放的技術、燃料、能源之國際資訊，CR將持續追蹤匯整並發布。

CR透過本次研討會分享相關訊息，協助航商全面掌握國際法規動態與產業熱門議題，並加強與業界交流互動，CR將持續提供優質及高滿意度的技術服務與支援，為我國航運產業貢獻心力，研討會資料可至CR官網(https://www.crclass.org/seminar/)下載。