萬海慈善快樂捐血日　21日、22日北中南12據點邀民眾挽袖捐熱血

▲2025年「萬海慈善快樂捐血日」下半年場次訂於8月21日、8月22日，在北部、中部、南部共12據點舉行。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年「萬海慈善快樂捐血日」下半年場次訂於8月21日、8月22日，在北部、中部、南部共12據點舉行，邀請企業同仁、客戶、社會大眾一同共襄盛舉。快樂捐血日開辦22年來，已累積逾2.3萬人次參與、捐出近3.3萬袋熱血。

為穩定醫療急救量能，延續急重症患者生命，萬海慈善呼籲民眾挽袖響應捐血活動。萬海慈善莊斐斐執行長說：「過往的捐血活動，除了有企業同仁就近響應，也有許多在周遭辦公的民眾，趁著工作空檔前來捐血，更不乏走路或騎車經過的民眾在萬海慈善志工的舉牌邀約下，特別停下來，加入捐血的行列，很感謝每一位參與者的善舉。」

每一年都參與捐血日的萬海同仁說：「只要公司有舉辦捐血日活動，我都沒缺席。每一次挽起袖子，不只是捐出點滴血液，更是傳遞一份希望，能與夥伴們一起做這麼有意義的事，真的很感動！」

隨著2025年7月《捐血者健康標準》法規新制上路，捐血年齡放寬至16歲至65歲；逾65歲者，應有二年內之捐血紀錄、逾70歲者，取得醫師同意即可到捐血室捐血。捐全血者，不論男女達45公斤以上，皆符合資格。期盼新法上路能鼓勵更多人加入捐血行列，共同守護急需者的生命。

萬海慈善為了感謝捐血人無私的付出，此次凡成功捐血「250c.c.」者，即贈送MIT輕量自動折傘乙把，方便攜帶，無論晴天或雨天都能遮風擋雨；就如同挽袖守護他人生命般，萬海慈善表示，以這份心意，向捐血者獻上最深的謝意。

另外，還有由愛心企業：日和士林公司旗下獅子寶寶、氧顏森活贊助的精美好禮多選二。凡成功捐血「500c.c.」者，再加碼贈送由友善耕作小農生產的「懷舊米豆簽」乙包，天然純樸的好味道，為捐血者補充元氣。以上贈品數量有限，送完為止。

捐血注意事項：年齡需為16歲～65歲，捐全血者，體重需達45公斤以上、捐分離術血品，體重需達50公斤以上。捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一天勿熬夜，當天吃完早餐、攜帶有照片之證件，即可參加捐血。