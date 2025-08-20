川普政府喊「補貼換入股」　經長郭智輝：台積電要再評估

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國政府被曝正計劃入股晶片巨頭英特爾（Intel），並可能將台積電、三星等納入潛在標的。經濟部長郭智輝今（20）日出席立法院經濟委員會備詢前受訪時回應，這項消息是剛收到的資訊，必須再研擬並確認細節，「美國若要入股台積電，還沒有那麼快，仍需時間討論。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日坦言，華府正與英特爾洽談收購10%股份，強調「美國不能依賴台灣」，同時批評前總統拜登的晶片法案「只是白白把錢送給台積電」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《路透》報導，川普政府正考慮以「補助換股權」模式，除英特爾、美光，接受美國晶片法案資金支持的台積電與三星，也可能成為美國政府的持股對象。

郭智輝強調，經濟部會先確認「訊息到什麼程度、真正影響到什麼程度」，並交由專家進一步評估。

另一方面，川普先前提及可能將半導體關稅拉高至300%，郭智輝也被問及此事。他回應，300%關稅是全球一體適用，各國在競爭時都會採取不同方式。經濟部將會協助業者研擬合理的因應策略，協助產業面對挑戰。

郭智輝強調，無論是國際關稅變動或外資入股的可能性，經濟部都會秉持支持產業的立場，協助業者降低衝擊，確保台灣半導體產業持續穩健發展。