危險！川普「補助換股權」劍指台積電背後意圖曝光

記者劉邠如／綜合報導

美國川普政府近期傳出規劃，將晶片法案（CHIPS Act）的補助款，以「股權交換」的方式介入企業經營，對象包含已經領取過補助的英特爾、三星與台積電。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真受訪時直言，這樣的做法對於英特爾當然是一個有利的一個態勢；但反之對台積電來說，卻是「極為不公平」，甚至可能對企業自主性造成長遠負面影響。

劉佩真指出，川普政府打算以晶片法案補助的款項，來換取對於相關公司的股權。她分析，對英特爾來說，美方急欲扶植自家半導體製造公司，甚至可能透過與軟銀等業者合作，幫助英特爾解決當前的難關，因此「其實是比較有利的一個態勢」。但她話鋒一轉強調，若同樣的方式，美方也想入股台積電，背後「劍指台積電的意涵濃厚」。

她說，台積電目前在先進製程上的高度競爭力，仍是美方相當覬覦的核心，因此一旦以補助換股權，「當然對於台積電是處於較為不利的一個局面」。劉佩真提醒，在拜登任內，台積電對美國投資總金額高達650億美元，原先承諾可獲得66億美元補助，但後續並沒有完全到位，甚至實際到手的比例，還不到拜登承諾的十分之一，如今金額更縮水。她直言，這代表美方若以「少部分的一個股權來介入台積電」，未來將帶來更大的地緣政治壓力，進而衝擊台積電的技術主導權與企業自主性。

劉佩真進一步指出，這樣的安排並不是一個正常的商業模式，而是川普政府希望透過個人風格，甚至以國家安全角度介入企業經營。她認為，這不僅對台積電產生負面效益，對整體半導體業的營運模式也會造成明顯破壞，也對台積電極為不公平。

她強調，補助應該是鼓勵投資與技術研發，但若轉為股權介入，實質上會削弱企業在國際市場上的自主決策能力。她擔憂，這將讓台積電陷入美國更多地緣政治的牽制，「未來會牽扯到更多來自於美方的壓力」，不利於台積電長期發展。

▲▼ 。（圖／合成圖）

 

