聚焦智慧醫療　IEAT國際醫材代理媒合會9月26日登場

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點 法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張 股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停 金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

台積電腳軟！權值股殺盤湧入 台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

川普政府「補貼換入股」 台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」 平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

川普政府喊入股 台積電今日嚇跌50元史上第8慘

川普喊出「補貼換入股」的訊息，為台積電（2330）營運增添不確定性，台積電今（20）日開低走低，單日下跌50元為史上第8大重挫，市值蒸發近1.3兆元，降至29.43兆元。

國泰金調查：股市樂觀指數反轉下降 買房意願急凍

國發會最新公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，國泰金（2882）8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9，大額消費意願指數下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2，買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

台船環海提前達標 順利完成海龍離岸風場73座水下基礎安裝

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，今(20)日正式宣布，繼今年6月圓滿完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已順利接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工。

氣立搶攻高階製造應用商機 聚焦半導體及智慧機器人領域

氣動元件廠氣立（4555）於2025年台北自動化工業大展中，展示一系列智慧化新品，搶攻高階應用市場。氣立近年來積極進行產品轉型升級，將研發重點聚焦在「半導體」、「醫療」與「智慧機器人」三大產業領域，結合其深耕多年的氣動技術基礎，加碼投入電控模組與感測器之研發與應用，展現強勁的研發實力與系統整合能力，並持續拓展國際合作，打造智慧製造關鍵夥伴角色。