聚焦智慧醫療　IEAT國際醫材代理媒合會9月26日登場

▲2025國際醫材代理媒合會海報。（圖／IEAT提供）
記者張佩芬／台北報導
由台北市進出口公會(IEAT)主辦、全台唯一聚焦醫療器材跨國代理合作的國際級B2B媒合盛會--「2025國際醫材代理媒合會」，將於9月26日在台北盛大登場。
本次活動邀集來自美國、德國、捷克、韓國及以色列等五國頂尖醫材企業，現場展示涵蓋數位健康、智慧醫療、遠距照護、長照科技等多元領域的創新產品與應用解決方案，打造一站式全球醫材合作平台。
展出具備三大亮點：
1. 掌握全球市場脈動：聚焦歐、美、亞三大關鍵市場，直通品牌技術與最新醫材代理機會。
2. 專業B2B媒合現場交流：5國、6家駐台辦事處同步參與，線上線下無時差洽談，精準媒合需求。
3. 涵蓋完整醫療產業鏈： 從醫用影像、體外診斷、醫療電子到穿戴設備，協助台灣業者搶得代理先機。
IEAT延續歷屆成功經驗，持續打造台灣唯一結合國際品牌、實體展出與即時媒合的醫材產業平台。透過此盛會，將協助台灣代理商精準掌握全球產業趨勢、建立跨國合作契機，進一步擴大醫材業者的國際接軌能量。
年度唯一場次，免費參加，名額有限，立刻上公會網站報名觀展，錯過等明年！
活動詳細資訊如下：
活動時間：9月26日(五) 10:00 - 17:00
活動地點：IEAT國際會議中心11&12樓會議室(台北市松江路350號11樓)
讀者迴響