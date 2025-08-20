快訊／台股收盤大跌728.06點　台積電跌50元至1135

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌728.06點，以23625.44點作收，跌幅2.99％，成交量5459.63億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌44.23點開出，指數開低走低，盤中最高達24309.27點，最低23620.24點，終場收在23625.44點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到1135元，跌幅4.22％；鴻海（2317）下跌7.5元至200.5元；聯發科（2454）下跌35元至1355元；廣達（2382）下跌8.5元來到259.5元；長榮（2603）下跌2元至192.5元。
今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲5.5元，漲幅10％；科風（3043）上漲2.5元，漲幅9.98％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.85元，漲幅9.97％；虹光（2380）上漲0.6元，漲幅9.92％；鈺邦（6449）上漲13元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌10.4元，跌幅10％；昇貿（3305）下跌10.6元，跌幅9.95％；台玻（1802）下跌3.55元，跌幅9.87％；劍麟（2228）下跌11.5元，跌幅9.75％；緯穎（6669）下跌320元，跌幅9.68％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|科風（3043）
|27.55
|▲2.5
|▲9.98％
|北極星藥業-KY（6550）
|42.45
|▲3.85
|▲9.97％
|虹光（2380）
|6.65
|▲0.6
|▲9.92％
|鈺邦（6449）
|144.5
|▲13.0
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|海華（3694）
|93.6
|▼10.4
|▼10.0％
|昇貿（3305）
|95.9
|▼10.6
|▼9.95％
|台玻（1802）
|32.4
|▼3.55
|▼9.87％
|劍麟（2228）
|106.5
|▼11.5
|▼9.75％
|緯穎（6669）
|2985.0
|▼320.0
|▼9.68％
資料來源：證交所
