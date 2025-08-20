ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大跌728.06點　台積電跌50元至1135

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌728.06點，以23625.44點作收，跌幅2.99％，成交量5459.63億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌44.23點開出，指數開低走低，盤中最高達24309.27點，最低23620.24點，終場收在23625.44點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到1135元，跌幅4.22％；鴻海（2317）下跌7.5元至200.5元；聯發科（2454）下跌35元至1355元；廣達（2382）下跌8.5元來到259.5元；長榮（2603）下跌2元至192.5元。

今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲5.5元，漲幅10％；科風（3043）上漲2.5元，漲幅9.98％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.85元，漲幅9.97％；虹光（2380）上漲0.6元，漲幅9.92％；鈺邦（6449）上漲13元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌10.4元，跌幅10％；昇貿（3305）下跌10.6元，跌幅9.95％；台玻（1802）下跌3.55元，跌幅9.87％；劍麟（2228）下跌11.5元，跌幅9.75％；緯穎（6669）下跌320元，跌幅9.68％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
華經（2468）60.5▲5.5▲10.0％
科風（3043）27.55▲2.5▲9.98％
北極星藥業-KY（6550）42.45▲3.85▲9.97％
虹光（2380）6.65▲0.6▲9.92％
鈺邦（6449）144.5▲13.0▲9.89％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
海華（3694）93.6▼10.4▼10.0％
昇貿（3305）95.9▼10.6▼9.95％
台玻（1802）32.4▼3.55▼9.87％
劍麟（2228）106.5▼11.5▼9.75％
緯穎（6669）2985.0▼320.0▼9.68％

資料來源：證交所

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

2025-08-20 11:59
台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

2025-08-20 10:00
PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

2025-08-20 10:47
台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

2025-08-20 09:24
川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

2025-08-20 11:21
台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

2025-08-20 10:18
滿80歲免評估申請外籍看護　上路17天共計1450件申請案

滿80歲免評估申請外籍看護　上路17天共計1450件申請案

針對 80 歲以上長者及 70 至 79 歲癌症二期以上患者免醫療機構評估申請外籍家庭看護工的政策，勞動部長洪申翰今日公布最新數據，顯示政策上路僅17天，申請案件已達 1450 件，且呈現倍增趨勢。

2025-08-20 14:27
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘

川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘

川普喊出「補貼換入股」的訊息，為台積電（2330）營運增添不確定性，台積電今（20）日開低走低，單日下跌50元為史上第8大重挫，市值蒸發近1.3兆元，降至29.43兆元。

2025-08-20 14:19
國泰金調查：股市樂觀指數反轉下降　買房意願急凍

國泰金調查：股市樂觀指數反轉下降　買房意願急凍

國發會最新公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，國泰金（2882）8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9，大額消費意願指數下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2，買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

2025-08-20 14:11
台船環海提前達標　順利完成海龍離岸風場73座水下基礎安裝

台船環海提前達標　順利完成海龍離岸風場73座水下基礎安裝

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，今(20)日正式宣布，繼今年6月圓滿完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已順利接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工。

2025-08-20 14:09

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

快訊／PCB妖股驚爆逾千萬元違約交割　今年第8起

無糖飲料免貨物稅公布　統一：率先響應降價回饋消費者

永豐「第三代」接班！　49歲生技轉戰金融

