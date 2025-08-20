ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航看第四季審慎樂觀　AI伺服器需求帶動貨運表現旺

▲▼長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者高兆麟攝）

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航總經理孫嘉明針對下半年市況，表示對第四季審慎樂觀，至於貨運部分，在小額包裹取消以後，由於對台灣AI伺服器需求非常強，整體貨量不只沒有減少，還增加，至於是否會對鳳凰城航線有興趣，他則維持先前說法，表示短期內沒有。

孫嘉明表示，七、八月目前看起來是在預期的營收內，那因為七、八月是暑假，雖然7月初有日本地震預言，確實是有受到一些影響，不過後來事件過了以後，整個日本線的訂位量就一直就有回來，那8月的最後這一周，大概因為暑假快要結束，所以短線的訂位量相當得多，比預期的還要好，那9月因為是暑假剛過，加上今年中秋節是10月，所以9月稍微會有受到一點影響，但是整個10月、11月又有感恩節假期，再加上12月有聖誕節，所以整個第四季看起來，還是蠻審慎樂觀的。

針對小包裹免稅被取消的的這個部分，孫嘉明則表示，對亞太來講，主要的影響應該是中國大陸到美國的這個部分，那這個部分其實在5月那時候，大陸的部分先取消，對大陸的電商貨確實就有一點影響，不過其他的包括一些資通訊，還有台灣的AI伺服器的需求非常的強，那長榮也很快就做了一些機隊的調整，所以其實整個貨量不僅沒有減少，還增加。

孫嘉明也指出，目前來看第三季、第四季，整個台灣AI伺服器需求量，這塊還是非常的強，其實有時候在開會，營業單位是嫌貨機不夠，所以也沒有辦法多。那其實包機的需求都非常的強，一直都有客戶提出來要做包機，那長榮也盡量來配合，所以全年的客戶都是看好，目前來看起來蠻樂觀的。

至於如何看接下來要開航的達拉斯和同業準備開的鳳凰城航線，孫嘉明則說，達拉斯目前一開始因為只有三班，訂位也都陸陸續續在進來，那鳳凰城，當然對另外兩家航空公司來講都是新的市場，以航空同業來講，也是祝福他們這個航線會有很好的表現，但長榮短期內沒有興趣。

孫嘉明也說，因為長榮從達拉斯的開航10月3號，那11月18要加到一周五班，12月15號要加到一週七班，所以運能會先放在這一方面，那中長期來看的話，最近因為義大利航權有一些突破，如果配合新機交機的話，在義大利的米蘭，希望能夠逐步把航班來做增加。

至於如何看貨運，孫嘉明說，關稅的變化非常劇烈，那事實上，目前大家看到台灣受到影響的主要就是像工具機、機械或者是紡織類的，那因為這個都不是空運的貨源的主要來源，主要還是資通訊AI伺服器這一些，其實現在長榮在看，中國大陸出口的量只有少一點點，不是大家想像的說，因為少了電商就少很多，事實上，少的幅度很小，那反而是台灣跟整個東南亞出口的量都是增加的，跟去年同期比都是增加。

孫嘉明說，在沒有這個小額包裹取消之前，電商在長榮的占比本來就不高，甚至在5月電商小包取消以後，看到其實電商不是只有到美國，還有到加拿大，加拿大並沒有受到這個影響，至於歐洲的貨運其實一直以來也都不錯，但是沒有像越太平洋這麼強，加上他的賣價沒有越太平洋那麼好。

