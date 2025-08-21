大型成長股領軍　00924績效超越科技ETF、勇奪美股ETF之冠

財經中心／綜合報導

受惠AI題材延燒與資金行情帶動，美股自2023年以來展開多頭走勢，推升美股ETF整體表現。其中，復華S&P 500成長（00924）近一年、兩年報酬率分別達13%、47%，勇奪美股ETF績效王；富邦NASDAQ（00662）則為9%、10%，表現亦不俗。法人表示，美股屢創新高，科技與成長股仍是資金追捧主軸，相關ETF可望延續強勢走勢。

根據投信投顧公會7月最新績效評比，美股ETF中（跨國投資指數股票型–美國一般ETF類別），復華S&P 500成長（00924）表現最亮眼，橫掃三個月、六個月、今年以來、一年及兩年等各期報酬率第一，全面領先同類型ETF，甚至勝過純科技型ETF，攻勢凌厲。

富邦NASDAQ（00662）則居次，在六個月、今年以來、一年與兩年報酬率奪下亞軍；另外，永豐美國500大（00858）與元大S&P500（00646）近兩年表現也很出色，報酬率均突破32%。

分析00924能橫掃短、中、長期績效榜，領先科技ETF與市值型ETF，關鍵在於其鎖定S&P 500中的大型成長股，受惠於科技股強勁上攻及大型企業財報優異，成為推升績效表現的關鍵動能。

00924納入博通、蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet及輝達等八大科技巨頭，合計權重近五成，精準卡位美股「AI＋科技」主流行情；同時布局Visa、萬事達卡、摩根大通、禮來、沃爾瑪與好市多等跨產業龍頭，不僅受惠科技浪潮，也兼顧產業分散，展現更穩健的成長動能。

展望未來，FactSet統計(截至8/8)，S&P 500已有九成企業公布第二季財報，其中81%獲利超越預期，推升整體獲利年增率達11.8%，連三季雙位數成長。科技七雄尤為突出，獲利年增率由15%上修至26%，成為美股主要推手。營收方面，亦有81%企業優於預期，成長動能主要來自資訊科技、通訊服務、醫療保健與金融業。

分析師預估第三、四季S&P 500獲利年增率分別為7.2%與7.0%，全年可望成長10.3%，反映美股基本面穩健，持續有利成長型股票表現。