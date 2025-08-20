ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國正在「悶聲發大財」

▲▼美國總統川普表示，想上天堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河20日表示，川普近期動作頻頻，成為世界焦點，一邊處理俄烏戰爭，又頻頻點名台積電及台灣，向印度開徵關稅50％，使得全球政經格局出現微妙變化，反觀中國利用「西線無戰事」的機會悄悄壯大自己，全力發展AI，如今上海股市創下2015年新高、中國股市市值突破100兆人民幣，「中國正在悶聲發大財！」

謝金河表示，川普近期先在阿拉斯加會見普丁，接下來又會見澤倫斯基，為了團結鞏固歐洲國家，還把歐洲各國領袖，歐盟執委會主席，北約秘書長呂特都找來，大家圍坐在川普的白宮楕圓形辦公室，川普則像是老大在喬事情，但世界的大老密室協商，好像少了習近平。

謝金河說，儘管川普著手解決俄烏戰爭這個燙手山芋，離諾貝爾和平獎又近一步，但另一邊，中國異常寧靜，從關稅大戰至今，中國國家主席習近平除了走訪越南、柬埔寨、馬來西亞外，一直保持低調，從未對外發言，和川普形成強烈對比。

謝金河認為，美中關稅大戰，從一開始雙方互相叫板，到之後又降低，現在各國關稅都談妥，但中國和美國又順延90天，「這種邊叫板，邊談判，正好符合中國最大利益。」

他指出，最近川普頻頻點名台積電及台灣，這兩天商務部長盧特尼克的談話，讓台灣感覺很受傷。連美國在亞洲很倚重的印度，也都被課50％關稅，「川普無差別攻擊，莫迪作勢和中國改善關係，全球的政經格局出現微妙變化。」

謝金河表示，中國利用這次「西線無戰事」的機會，趁機壯大自己，先是黃仁勳幫忙解決H20問題，現在進階到B30A，又挾舉國之力全面加速發展AI，人形機器人更是遍地開花，這次杭州六小龍加速上市籌資，宇樹，智元科技等加速前進。

謝金河指出，中國仿效美國科技七雄，全力壯大科技企業實力，這次上海股市創下2015年以來新高，中國股市市值突破100兆人民幣，最近香港上市的小米，泡泡瑪特等業績表現亮眼，股價大漲，「當川普在全世界揮舞著指揮棒，中國的領導人顯得格外寧靜，拜登時代對中國的緊箍咒，到了川普似乎鬆綁了，中國趁著這個西線無戰事的空檔，加速調整經濟結構，台灣的壓力也加沉重了...」

檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

推薦閱讀

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

2025-08-20 11:59
台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

2025-08-20 10:00
PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

2025-08-20 10:47
台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

2025-08-20 09:24
川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

2025-08-20 11:21
台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

2025-08-20 10:18
拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

2025-08-21 00:02
新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再受爭議。

2025-08-20 21:56
郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

經濟部長郭智輝今（20）日在立法院經濟委員會上脫口說出「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，央行晚間急發聲明消毒，指郭智輝是在反映業者意見，並強調「事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定。」

2025-08-20 20:24
快訊／台股重挫728點亞股最弱　金管會拋關鍵數據提振士氣

快訊／台股重挫728點亞股最弱　金管會拋關鍵數據提振士氣

面對台股今（20）日重挫728點，金管會傍晚提供3大數據給各界參考，赫見台股跌幅在陸股、日韓星港等多國股市中表現最弱，不過金管會指出，上市櫃公司至114年7月底本益比18.89倍，現金殖利率達2.82%(加計股票股利為2.90%)，仍具優勢。

2025-08-20 17:48

