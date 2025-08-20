川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國正在「悶聲發大財」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河20日表示，川普近期動作頻頻，成為世界焦點，一邊處理俄烏戰爭，又頻頻點名台積電及台灣，向印度開徵關稅50％，使得全球政經格局出現微妙變化，反觀中國利用「西線無戰事」的機會悄悄壯大自己，全力發展AI，如今上海股市創下2015年新高、中國股市市值突破100兆人民幣，「中國正在悶聲發大財！」

謝金河表示，川普近期先在阿拉斯加會見普丁，接下來又會見澤倫斯基，為了團結鞏固歐洲國家，還把歐洲各國領袖，歐盟執委會主席，北約秘書長呂特都找來，大家圍坐在川普的白宮楕圓形辦公室，川普則像是老大在喬事情，但世界的大老密室協商，好像少了習近平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河說，儘管川普著手解決俄烏戰爭這個燙手山芋，離諾貝爾和平獎又近一步，但另一邊，中國異常寧靜，從關稅大戰至今，中國國家主席習近平除了走訪越南、柬埔寨、馬來西亞外，一直保持低調，從未對外發言，和川普形成強烈對比。

謝金河認為，美中關稅大戰，從一開始雙方互相叫板，到之後又降低，現在各國關稅都談妥，但中國和美國又順延90天，「這種邊叫板，邊談判，正好符合中國最大利益。」

他指出，最近川普頻頻點名台積電及台灣，這兩天商務部長盧特尼克的談話，讓台灣感覺很受傷。連美國在亞洲很倚重的印度，也都被課50％關稅，「川普無差別攻擊，莫迪作勢和中國改善關係，全球的政經格局出現微妙變化。」

謝金河表示，中國利用這次「西線無戰事」的機會，趁機壯大自己，先是黃仁勳幫忙解決H20問題，現在進階到B30A，又挾舉國之力全面加速發展AI，人形機器人更是遍地開花，這次杭州六小龍加速上市籌資，宇樹，智元科技等加速前進。

謝金河指出，中國仿效美國科技七雄，全力壯大科技企業實力，這次上海股市創下2015年以來新高，中國股市市值突破100兆人民幣，最近香港上市的小米，泡泡瑪特等業績表現亮眼，股價大漲，「當川普在全世界揮舞著指揮棒，中國的領導人顯得格外寧靜，拜登時代對中國的緊箍咒，到了川普似乎鬆綁了，中國趁著這個西線無戰事的空檔，加速調整經濟結構，台灣的壓力也加沉重了...」