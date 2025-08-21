台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／綜合報導
剛性需求支撐，加上苯酚與PTA完成首季歲修、恢復供應，PX銷售規模同步擴大，加上土地處份收益挹注，有望帶動台化（1326）第三季營運回溫，低接買盤進駐，今（21）日股價開高走高，直奔30.9元漲停價位，攻克29.45元五日線反壓，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）同步大漲。
日前台塑集團宣布交棒新局，行政中心總裁的職位由台塑第二代王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，透過此一組織調整落實企業「所有權與經營權分治」的治理精神。
石化產業面臨中國大陸強力競爭，台塑集團以「科技維新」為主軸推動轉型，瞄準半導體、AI轉型升級，台塑585億元投資案，包括285億元投入三大創新事業；南亞則啟動226億元投資，目標年營收增逾425億元；台化以生成式AI強化營運管理，預估2030年後每年創造25億效益；台塑化則砸千億元將麥寮電廠燃煤轉為天然氣，2029年完工，接軌台電新合約。
由於國際能源市場基本面持續改善，OPEC+調整產能，加上全球庫存水位偏低，對油價有所支撐，產業景氣落底加上台塑四寶股價均處低檔區，近期台塑、南亞、台塑化股價均站回40元關卡，台化也回到30元。
