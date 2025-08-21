宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」 再爆逾5萬張大量奔漲停

宏達電（2498）新款AI眼鏡問市後股價震盪明顯，今（21）日開盤25分鐘爆逾6.2萬張成交量，奪上市排行成交王寶座。股價亦同步亮燈漲停，攻上60元，寫今年1月22日以來新高。

郭智輝喊新台幣匯價31元 經部滅火還原現場對話

經濟部長郭智輝在立法院遭指脫口「希望新台幣匯價維持31元」，相關言論遭炎上，經濟部今（21）日一早發聲明嚴正澄清，「郭部長昨日於立法院答詢時已明確向委員說明不能操縱匯率。」不過經濟部附上現場原文對話。

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億 前董座蔡友才二審改判無罪

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，與巴拿馬分行有多筆可疑交易，遭美國官方於2016年間重罰57億餘元。檢方依照違反《證券交易法》對前兆豐金董事長蔡友才，提起公訴，並求處重刑12年。但一審台北地方法院僅認定他涉犯偽造文書罪，輕判9月。全案再上訴，高等法院二審於21日宣判，高院更以查無實證為由，改判蔡友才無罪。全案還可上訴。

台塑掌門換人新行情 四寶1檔率先衝漲停

剛性需求支撐，加上苯酚與PTA完成首季歲修、恢復供應，PX銷售規模同步擴大，加上土地處份收益挹注，有望帶動台化（1326）第三季營運回溫，低接買盤進駐，今（21）日股價開高走高，直奔30.9元漲停價位，攻克29.45元五日線反壓，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）同步大漲。

台積電漲10元至1145 台股反彈漲逾200點

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以23739.83點開出，指數大漲114.39點，漲幅0.48％。隨後因台積電（2330）漲勢擴大，指數反彈漲逾200點。

大型成長股領軍 00924績效超越科技ETF、勇奪美股ETF之冠

受惠AI題材延燒與資金行情帶動，美股自2023年以來展開多頭走勢，推升美股ETF整體表現。其中，復華S&P 500成長（00924）近一年、兩年報酬率分別達13%、47%，勇奪美股ETF績效王；富邦NASDAQ（00662）則為9%、10%，表現亦不俗。法人表示，美股屢創新高，科技與成長股仍是資金追捧主軸，相關ETF可望延續強勢走勢。

貨櫃船訂單量創15年新高 船公司強調非淨增加、會汰換老船

根據亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica的數據，貨櫃船訂單量達到創紀錄的1040萬箱(20呎櫃)，訂單量佔船隊的比例升至31.7%，運力供給過剩估計將持續到2029年。有法人昨(20)日出報告指出，我貨櫃三雄訂單量高於平均數，對全球貨櫃船運需求應保守看待。不過業界高階指出，新造船不會讓運力供給淨增加，其中不少是要用來汰換舊船的。

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到 連補帶罰慘噴135萬

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

新青安7月受理件數跌破4千件 華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再受爭議。

郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」 央行急發聲消毒

經濟部長郭智輝今（20）日在立法院經濟委員會上脫口說出「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，央行晚間急發聲明消毒，指郭智輝是在反映業者意見，並強調「事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定。」