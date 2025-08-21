想參與AI行情又怕追高　達人1招以小博大

▲郭勝重視產業趨勢，操作穩健，吸引不少軍公教族群跟著他學投資。

10年前郭勝將自己的台股投資經驗砍掉重練，從產業基本面、籌碼面到技術面，扎扎實實學會基本功，賺到8位數獲利；他將操作心法傳授給學生，教他們如何精準抓出主流股，不但因此賺到倍數獲利，也體悟出投資帶來的踏實感。

對郭勝來說，AI產業趨勢必須積極參與，但面對科技股漲多後，追高壓力大，他因此透過只需付出權利金、就能以小博大的可轉債選擇權CBAS（可轉換公司債資產交換）來控制風險。

例如，他看好AI伺服器與高階PCB需求暢旺，買進持有台光電六的CBAS，成本約105元；相較現股價格逾千元，等於以一折價就能賺到後市行情及漲幅。「另外，台積電先進製程的再生晶圓及鑽石碟需求強勁，半導體材料廠中砂下半年產能陸續開出，我也透過中砂一的CBAS布局參與。」

除了利用CBAS降低追高風險，個股部分，他強調分散布局。「再看好的產業，也不能集中重押在一檔個股。以AI產業為例，至少要分散持有10檔才安心；每檔個股資金投入，也要分3批以上進場。當外資、主力連續買超，可先進第1筆；之後上漲，一旦股價拉回不破前波起漲點，就可再加碼第2筆；最後當股價突破前高時，可再投入1筆。」

他解釋，一般來說強勢股拉回整理，要能守住月線，一旦跌破，短多格局會遭到破壞；中長線趨勢股則要守住年線，像4月關稅股災，AI相關產業領頭羊都能很快站回年線位置。「若擔心追高強勢股有套牢風險，可等待漲多拉回整理機會進場；但要注意，回檔若跌破前波低點，股價就有轉弱疑慮，波段漲幅可能告一段落。」

他舉例2024年初因看好矽光子發展趨勢，布局台積電供應鏈上詮。「AI算力不斷提升，傳輸速度及規格也必須升級，因矽光子技術是大勢所趨，我在股價80到115元附近分批進場。」之後上詮股價跌破月線、及投信出現明顯賣超下，他便於股價140至260元附近陸續出場，平均報酬率超過1倍。

另外像機殼廠晟銘電，受惠水冷機櫃放量，下半年營收表現看好，他在股價60至80元附近分批布局，至月線下彎、投信明顯賣超，即於股價100至125元左右，分批停利出場。

郭勝坦言，早年自己也曾是聽信投顧報牌的散戶；10年前在因緣際會下，拜師學藝，砍掉重練，現在不但每年能穩定繳出20%報酬率，每2年更至少逮到1檔翻倍賺的個股，10年下來獲利金額達8位數。「存股投資人很多，但學會選股操作技巧，能存到飆股，大幅縮短資產累積時間，更具投資效益。」



