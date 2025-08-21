高通針對穿戴式裝置發表全新晶片　Pixel Watch 4率先採用

▲高通。（圖／高通提供）

記者高兆麟／台北報導

高通今日宣布推出Snapdragon W5+ Gen 2與W5 Gen 2穿戴式裝置平台，為穿戴式技術帶來連線能力、效能、外型設計和定位追蹤方面的增強功能，除了與最新版的Wear OS相容，並將率先亮相於Pixel Watch 4；同時也針對多裝置體驗、無縫整合與先進功能進行微調。



Snapdragon W5+ Gen 2和 W5 Gen 2平台運用Skylo的窄頻非地面網路（NB-NTN，Narrowband Non-Terrestrial Network），率先將衛星支援功能導入穿戴式裝置產業。此項先進技術讓穿戴式裝置能夠直接傳送雙向緊急訊息，協助使用者在無行動網路連線的偏遠地區也能安心無虞。例如，探險者若遭遇緊急狀況，可使用穿戴式裝置發送求救訊息，不需擔心行動網路覆蓋的限制。



全新平台提供兩種版本：配置低功耗協同處理器的Snapdragon W5+ Gen 2，以及不含協同處理器的Snapdragon W5 Gen 2。該平台基於4奈米系統單晶片（SoC）架構打造，並具備多項先進技術，其中包括定位機器學習3.0相較前一代，GPS定位精準度提升高達50%，以及最佳化的射頻前端（RFFE）可讓尺寸相較前一代縮小約20%，同時降低功耗，協助OEM廠商打造更時尚的穿戴式裝置，並延長電池續航力。

高通副總裁暨穿戴式裝置和混合訊號解決方案部門總經理Dino Bekis表示：「藉由Snapdragon W5+ 與W5 Gen 2平台，高通技術公司透過推動Wear OS成為首個整合窄頻非地面網路的作業系統，持續在穿戴式技術領域保持領先。這項技術讓使用者即便身處最偏遠的地區，仍能透過衛星收發重要訊息。此項創新展現了我們的承諾，透過在穿戴式裝置平台中整合先進的衛星技術，確保使用者享有更可靠的通訊與更強化的安全性。」



Google穿戴式裝置產品管理資深總監Sandeep Waraich表示：「我們非常高興能在全新Google Pixel Watch 4搭載Snapdragon W5 Gen 2，帶來高效能、絕佳體驗，並具備潛在救命功能。對智慧手錶而言，效能、功耗與連線能力至關重要，且必須在各種環境下無縫運作。此款全新平台結合Wear OS 6，在各方面均表現出色。而此次成為首款支援緊急衛星通訊功能的智慧手錶，更是我們安全功能上的一大進步。」



Skylo共同創辦人暨產品長Tarun Gupta表示：「我們很高興能將與高通技術公司的合作從智慧型手機、汽車和物聯網領域，拓展至穿戴式裝置領域，並導入衛星連線功能。Snapdragon W5+ Gen 2確保小型穿戴式裝置即使在地面網路服務範圍之外的區域，也能保持連線。隨著全新裝置、各種使用情境以及先前難以想像的最佳化整合服務即將上市，此項創新技術將從根本上改變消費者和企業對非地面網路連線的看法。我們的合作目標是在不犧牲電池續航力的前提下，提升穿戴式裝置的功能和安全性，成為使用者在各種環境下不可或缺的必備夥伴。」