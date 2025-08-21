AI產值提升驚人　法人建議科技股基金多元布局

▲AI今年資本支出可望突破3500億美元。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

近日雖OpenAI執行長Sam Altman對AI股發警，但從科技巨頭財報看，上半年微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta資本支出合計達1715億美元，並且樂觀看待後續AI發展，全年資本支出有望突破3500億美元，2026年還將進一步擴大投資，顯示大廠們持續看到能力強大的AI可應用於愈來愈多場景，AI浪潮仍持續推進，投資專家建議，投資人不應只關注半導體與基礎設施領域，應布局能一手掌握多元AI投資機會的科技基金來搭上AI長期趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯認為，AI即將走上一條非常令人興奮且大規模增加創新的道路上，目前，市場已經意識到科技領域存在AI的獲利機會，但股價很可能已反應，但尚未反應是科技領域從AI中獲得的效率提升，而更廣泛的市場也未捕捉到AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮。

強納森·柯堤斯舉例，世界上有10億知識型工作者，預計他們年營收約5萬美元，假設AI能使生產力提高10%，將是一個價值5兆美元(=10億×5萬美元×10%)的機會，而這只是知識型工作領域案例。摩根士丹利(8/17)預計，隨AI技能快速提升，AI帶來的生產力提升與成本降低將在長期下為史坦普500指數增加13至16兆美元價值，相當於市值提升29%。

富蘭克林證券投顧表示，從基本面看，在AI題材加成下，史坦普500科技指數的企業獲利自2023年以來便不斷獲得上修，至今仍未停歇，展望未來，根據Factset(8/15)數據，2025年史坦普500指數的企業獲利預計將成長9.6%，其中的科技股成長力道更達19%，2026年預計也有18.4%的成長率，展現出科技股強勁的基本面支撐。

