快訊／台股收盤大漲336.69點　台積電漲15元至1150

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲336.69點，以23962.13點作收，漲幅1.43％，成交量4093.9億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲114.39點開出，指數開高走高，盤中最高達24011.5點，最低23739.83點，終場收在23962.13點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5.5元至206元；聯發科（2454）上漲10元至1365元；廣達（2382）下跌0.5元來到259元；長榮（2603）上漲1.5元至194元。
今天漲幅前5名個股為東元（1504）上漲5.8元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3.55元，漲幅10％；吉祥全（2491）上漲1.4元，漲幅10％；無敵（8201）上漲1.35元，漲幅10％；台化（1326）上漲2.8元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為虹光（2380）下跌0.62元，跌幅9.32％；銘旺科（2429）下跌7.2元，跌幅8.79％；虹揚-KY（6573）下跌0.85元，跌幅6.94％；楠梓電（2316）下跌5.5元，跌幅4.87％；名軒（1442）下跌2.9元，跌幅4.82％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|東元（1504）
|63.8
|▲5.8
|▲10.0％
|榮科（4989）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|吉祥全（2491）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|無敵（8201）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|台化（1326）
|30.9
|▲2.8
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹光（2380）
|6.03
|▼0.62
|▼9.32％
|銘旺科（2429）
|74.7
|▼7.2
|▼8.79％
|虹揚-KY（6573）
|11.4
|▼0.85
|▼6.94％
|楠梓電（2316）
|107.5
|▼5.5
|▼4.87％
|名軒（1442）
|57.3
|▼2.9
|▼4.82％
資料來源：證交所
