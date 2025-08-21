快訊／台股收盤大漲336.69點　台積電漲15元至1150

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲336.69點，以23962.13點作收，漲幅1.43％，成交量4093.9億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲114.39點開出，指數開高走高，盤中最高達24011.5點，最低23739.83點，終場收在23962.13點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5.5元至206元；聯發科（2454）上漲10元至1365元；廣達（2382）下跌0.5元來到259元；長榮（2603）上漲1.5元至194元。

今天漲幅前5名個股為東元（1504）上漲5.8元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3.55元，漲幅10％；吉祥全（2491）上漲1.4元，漲幅10％；無敵（8201）上漲1.35元，漲幅10％；台化（1326）上漲2.8元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為虹光（2380）下跌0.62元，跌幅9.32％；銘旺科（2429）下跌7.2元，跌幅8.79％；虹揚-KY（6573）下跌0.85元，跌幅6.94％；楠梓電（2316）下跌5.5元，跌幅4.87％；名軒（1442）下跌2.9元，跌幅4.82％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 東元（1504） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％ 榮科（4989） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 吉祥全（2491） 15.4 ▲1.4 ▲10.0％ 無敵（8201） 14.85 ▲1.35 ▲10.0％ 台化（1326） 30.9 ▲2.8 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹光（2380） 6.03 ▼0.62 ▼9.32％ 銘旺科（2429） 74.7 ▼7.2 ▼8.79％ 虹揚-KY（6573） 11.4 ▼0.85 ▼6.94％ 楠梓電（2316） 107.5 ▼5.5 ▼4.87％ 名軒（1442） 57.3 ▼2.9 ▼4.82％

資料來源：證交所