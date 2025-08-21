MSC租用的兩艘俄羅斯貨櫃船被扣三年　船舶「脫俄」後才獲釋

▲地中海航運租用的兩艘俄羅斯貨櫃船遭押押三年，船舶「脫俄」後才獲釋。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據Alphaliner截至本月3日最新數據，經營930艘貨櫃船的業界龍頭地中海航運(MSC)，有兩艘向俄羅斯船公司租用的船隻，遭馬爾他當局扣押長達三年，近日船隻賣給德國船東，完成「脫俄」後才獲得釋放，創下典型的「制裁脫鉤」樣本。

「MSC Bilbao」與「MSC Valencia」均為8204箱(20呎櫃)貨櫃船，是MSC向俄羅斯國家交通租賃公司(GTLK)以光船租賃方式租入運營船舶，而這兩艘船舶實際所有人為，State Transport Leasing Company。

GTLK是俄羅斯政府控股的重要交通融資平臺，自2022年初俄烏衝突全面爆發後，即被美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)列入制裁清單。受此影響，馬爾他當局於2022年在瓦勒塔港將這兩艘船舶扣押，理由為船舶與受制裁實體存在關聯。

在長達三年的法律與制裁糾紛中，兩艘船舶還面臨兩起民事索賠案，一是Marlow Navigation就拖欠船員薪資提出訴訟，二是North by Northwest針對燃油費用進行索賠。儘管2024年10月馬爾他上訴法院就光船租賃責任作出裁定，但未能實質改變船舶凍結狀態。

直到2025年7月7日，關鍵轉機出現，MSC Bilbao與MSC Valencia正式完成擁有權轉移，新註冊船東為Trans-Shipping Company(TSC)，一家未與俄羅斯有關聯的新成立實體，據多方消息透露，TSC與德國知名船舶管理公司Hammonia Reederei關係密切，而後者並未列入任何制裁名單。

隨著船舶「脫俄」成功，馬爾他港務局隨即解除了船舶的拘留令，並完成更名作業。目前，TSC Dorado與TSC London已被正式允許恢復商業運營，其未來租家尚未最終敲定，市場關注的焦點在於，地中海航運是否會重新租入這兩艘船舶，或TSC將尋求其他貨櫃船公司進行合作。

業界分析，隨著俄烏戰爭長期化，船東、租家與融資租賃機構之間的權責劃分正變得愈加複雜。本案不僅是一起典型的「制裁脫鉤」樣本，也凸顯了法律、地緣與商業利益交織下船舶交易的現實挑戰。